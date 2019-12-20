Победа в Лиге чемпионов принесла Ливерпулю 111 млн. Барса получила больше

УЕФА подвел финансовые итоги 2019 года, опубликовав отчет по выплатам клубам с учетом их выступлений в Лиге чемпионов сезона 2018/19.

Одним из рекордсменов по выплатам стал «Ливерпуль», который выиграл турнир. Команда Юргена Клоппа принесла в клубную казну 111 миллионов евро.

Проигравший в финале «Тоттенхэм» получил 101 миллион евро.

Однако рекордсменом стал не победитель. Больше всех заработала «Барселона», которая вылетела в полуфинале. Каталонцам досталось 117,7 миллионов евро.

«Барселона» значительно опередила «Ливерпуль» в выплатах за клубный коэффициент, а также набрала больше очков на групповом этапе и имеет больше денег за внутренний ТВ-рынок.

До 100 миллионов немного не хватило «Ювентусу» и «Манчестер Юнайтед».

С полным отчетом можно ознакомиться по ссылке.

Об украинских клубах расписано отдельно.