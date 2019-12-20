ВИДЕО. Топ-10 голов Жуниора Мораеса за Шахтер

Недавно форвард Жуниор Мораес подписал с «Шахтером» новый контракт, а клуб подготовил видео, где вспомнил десятку лучших голов игрока в команде.
Источник — Sport.ua
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Недавно форвард Жуниор Мораес подписал с «Шахтером» новый контракт, а клуб подготовил видео, где вспомнил десятку лучших голов игрока в команде.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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