Порту и Бенфика, соперник Шахтера, пробились в 1/4 финала Кубка Португалии

«Бенфика» и «Порту» выиграли матчи 1/8 финала Кубка Португалии и вышли в следующую стадию турнира.
«Порту» выиграл у «Санта-Клары» (1:0) за счет гола на 29-й минуте, который забил японский форвард Сея Накадзима.
«Бенфика» (соперник «Шахтера» в Лиге Европы) нанесла поражение «Браге» (2:1), у победителей отличились главные голеадоры клуба, Пицци и Винисиус.
Соперники грандов в 1/4 финала станут известен позднее после жеребьевки.
Кубок Португалии
1/8 финала, 18–19 декабря
«Бенфика» – «Брага» – 2:1
Голы: Пицци, 19, Винисиус, 62 – Ферро, 14 (автогол).
«Порту» – «Санта-Клара» – 1:0
Гол: Накадзима, 29.
Источник — Sport.ua
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