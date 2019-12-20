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Порту и Бенфика, соперник Шахтера, пробились в 1/4 финала Кубка Португалии

Победу «Бенфике» над «Брагой» принесли голы Пицци и Винисиуса

  • 20.12.2019 03:59
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Порту и Бенфика, соперник Шахтера, пробились в 1/4 финала Кубка Португалии
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«Бенфика» и «Порту» выиграли матчи 1/8 финала Кубка Португалии и вышли в следующую стадию турнира.
 
«Порту» выиграл у «Санта-Клары» (1:0) за счет гола на 29-й минуте, который забил японский форвард Сея Накадзима.
 
«Бенфика» (соперник «Шахтера» в Лиге Европы) нанесла поражение «Браге» (2:1), у победителей отличились главные голеадоры клуба, Пицци и Винисиус.
 
Соперники грандов в 1/4 финала станут известен позднее после жеребьевки.
 
Кубок Португалии
 
1/8 финала, 18–19 декабря
 
«Бенфика» – «Брага» – 2:1
 
Голы: Пицци, 19, Винисиус, 62 – Ферро, 14 (автогол).
 
«Порту» – «Санта-Клара» – 1:0
 
Гол: Накадзима, 29.
 
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Источник — Sport.ua

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