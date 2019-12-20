Порту и Бенфика, соперник Шахтера, пробились в 1/4 финала Кубка Португалии

«Бенфика» и «Порту» выиграли матчи 1/8 финала Кубка Португалии и вышли в следующую стадию турнира.

«Порту» выиграл у «Санта-Клары» (1:0) за счет гола на 29-й минуте, который забил японский форвард Сея Накадзима.

«Бенфика» (соперник «Шахтера» в Лиге Европы) нанесла поражение «Браге» (2:1), у победителей отличились главные голеадоры клуба, Пицци и Винисиус.

Соперники грандов в 1/4 финала станут известен позднее после жеребьевки.

Кубок Португалии

1/8 финала, 18–19 декабря

«Бенфика» – «Брага» – 2:1

Голы: Пицци, 19, Винисиус, 62 – Ферро, 14 (автогол).

«Порту» – «Санта-Клара» – 1:0

Гол: Накадзима, 29.