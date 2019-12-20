Фейеноорд и Утрехт прошли дальше в Кубке Нидерландов

В 1/16 финала Кубка Нидерландов «Фейеноорд» в гостях переиграл «Камбюр» (2:1), а «Утрехт» на выезде обыграл «Гронинген» (1:0). Ранее в стадию 1/8 финала вышли фавориты, «Аякс» и ПСВ.
Кубок Нидерландов
1/16 финала, 19 декабря
«Камбюр» – «Фейеноорд» – 1:2
Голы: Маулун, 75, пенальти – Бергхейс, 67, Шмидт, 87, в свои ворота.
«Гронинген» – «Утрехт» – 0:1
Гол: Абасс, 68.
Источник — Sport.ua
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