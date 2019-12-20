Брюгге с Соболем выиграл у Андерлехта и вышел в полуфинал Кубка Бельгии

В поединке 1/4 финала Кубка Бельгии «Брюгге» в гостях выиграл у «Андерлехта» со счетом 2:0. У гостей забитыми голами отличились Руд Вормер и Эдер Баланта.
Весь матч у победителей сыграл украинский защитник Эдуард Соболь. У хозяев поля украинец Евгений Макаренко всю игру оставался на скамейке запасных.
Соперник «Брюгге» в полуфинале будет «Зюлте-Варегем». Еще одну путевку в финал разыграют «Антверпен» и «Кортрейк». Противостояния будут состоять из двух матчей (22–23 и 29–30 января 2020 года).
Кубок Бельгии
1/4 финала, 19 декабря
«Андерлехт» – «Брюгге» – 0:2
Голы: Вормер, 46, Баланта, 64.
Источник — Sport.ua
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