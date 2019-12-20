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Брюгге с Соболем выиграл у Андерлехта и вышел в полуфинал Кубка Бельгии

Ранее в 1/2 финала пробились «Кортрейк», «Зюлте-Варегем» и «Антверпен»

  • 20.12.2019 03:23
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Брюгге с Соболем выиграл у Андерлехта и вышел в полуфинал Кубка Бельгии
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В поединке 1/4 финала Кубка Бельгии «Брюгге» в гостях выиграл у «Андерлехта» со счетом 2:0. У гостей забитыми голами отличились Руд Вормер и Эдер Баланта.
 
Весь матч у победителей сыграл украинский защитник Эдуард Соболь. У хозяев поля украинец Евгений Макаренко всю игру оставался на скамейке запасных.
 
Соперник «Брюгге» в полуфинале будет «Зюлте-Варегем». Еще одну путевку в финал разыграют «Антверпен» и «Кортрейк». Противостояния будут состоять из двух матчей (22–23 и 29–30 января 2020 года).
 
Кубок Бельгии
 
1/4 финала, 19 декабря
 
«Андерлехт» – «Брюгге» – 0:2
 
Голы: Вормер, 46, Баланта, 64.
 
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Источник — Sport.ua

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