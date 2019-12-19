Сергей НАГОРНЯК: «Весь конструктив исходил от Зинченко и Малиновского»

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мнением о хавбеках «сине-желтых» Александре Зинченко и Руслане Малиновском.
«Трудно выделить кого-то одного из этой пары полузащитников. Зинченко и Малиновский прекрасно дополняли друг друга. Практически весь конструктив нашей сборной в отборочном турнире Евро-2020 исходил от этих исполнителей», — считает Нагорняк.
Сборная Украины по футболу квалифицировалась в финальную часть Евро-2020.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.