Агент: «У Поляруса есть предложения из клубов РПЛ»

Вадим Шаблий, агент 27-летнего украинского полузащитника «Химок» Артема Поляруса, рассказал о будущем своего подопечного.
«Есть конкретные предложения из РПЛ, клубы пока не могу называть. Очень высоко оцениваю вероятность того, что Артем уже этой зимой уйдет из «Химок», — сказал Шаблий.
В текущем сезоне Полярус провел за «Химки», выступающие в ФНЛ, 26 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач.
Источник — Sport24
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