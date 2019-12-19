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Агент: «У Поляруса есть предложения из клубов РПЛ»

Украинский игрок «Химок» может продолжить карьеру в высшей лиге чемпионата России

  • 19.12.2019 21:43
  • 1234 просмотра
  • 1 комментарий
Агент: «У Поляруса есть предложения из клубов РПЛ»
© ФК Химки. Артем Полярус

Вадим Шаблий, агент 27-летнего украинского полузащитника «Химок» Артема Поляруса, рассказал о будущем своего подопечного.

«Есть конкретные предложения из РПЛ, клубы пока не могу называть. Очень высоко оцениваю вероятность того, что Артем уже этой зимой уйдет из «Химок», — сказал Шаблий.

В текущем сезоне Полярус провел за «Химки», выступающие в ФНЛ, 26 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач.

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Источник — Sport24

(4 голоса)

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Комментарии
    Aleks04
    online
      Aleks04, 19.12.2019 22:28
    +7
    Спорт юа. Хватит уже лепить бессмысленные новости с предателями, такими как : рахитский, ордец, полярусы всякие. Большинство украинских болельщиков забыло о них, а вы всё вспоминаете и вспоминаете!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 19.12.2019 22:28
    +7
    Спорт юа. Хватит уже лепить бессмысленные новости с предателями, такими как : рахитский, ордец, полярусы всякие. Большинство украинских болельщиков забыло о них, а вы всё вспоминаете и вспоминаете!
    Ссылка
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