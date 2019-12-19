Агент: «У Поляруса есть предложения из клубов РПЛ»

Вадим Шаблий, агент 27-летнего украинского полузащитника «Химок» Артема Поляруса, рассказал о будущем своего подопечного.

«Есть конкретные предложения из РПЛ, клубы пока не могу называть. Очень высоко оцениваю вероятность того, что Артем уже этой зимой уйдет из «Химок», — сказал Шаблий.

В текущем сезоне Полярус провел за «Химки», выступающие в ФНЛ, 26 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач.