«Шальке», в отличие от минувшего сезона, не только не борется за выживание, а пока даже может считаться претендентом на титул. Команда занимает только 5-е место, но отставание от лидеров «Лейпцига» и «Боруссии» Менхенгладбаха составляет лишь 5 пунктов. В очередном туре Бундеслиги «Шальке» примет «Фрайбург», который идет на 6-й позиции, но отстает от соперника на 4 очка.

Команда из Гельзинкирхена сейчас демонстрирует неплохую форму, потерпев лишь два поражения в последних девяти встречах. У «Шальке» средние показатели по забитым голам, но вторая лучшая оборона чемпионата. Кроме того, на своем поле футболисты Давида Вагнера не проигрывают в 7 матчах, добыв за эту серию четыре победы.

«Фрайбург», наоборот, здорово начал сезон, но сейчас сбавил обороты. Команда проиграла четыре из последних пяти встреч чемпионата Германии, вылетев за пределы топ-5.

Учитывая текущую ситуацию, «Шальке» будет фаворитом в матче на своем поле и постарается закрыть год победой.

21 декабря, суббота