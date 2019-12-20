Войти или Зарегистрироваться

Шальке - Фрайбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

В Бундеслига идет плотная борьба на вершине

  • 20.12.2019 11:45
  • 293 просмотра
  • 0 комментариев
Шальке - Фрайбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
© twitter.com/s04

«Шальке», в отличие от минувшего сезона, не только не борется за выживание, а пока даже может считаться претендентом на титул. Команда занимает только 5-е место, но отставание от лидеров «Лейпцига» и «Боруссии» Менхенгладбаха составляет лишь 5 пунктов. В очередном туре Бундеслиги «Шальке» примет «Фрайбург», который идет на 6-й позиции, но отстает от соперника на 4 очка.

Команда из Гельзинкирхена сейчас демонстрирует неплохую форму, потерпев лишь два поражения в последних девяти встречах. У «Шальке» средние показатели по забитым голам, но вторая лучшая оборона чемпионата. Кроме того, на своем поле футболисты Давида Вагнера не проигрывают в 7 матчах, добыв за эту серию четыре победы.

«Фрайбург», наоборот, здорово начал сезон, но сейчас сбавил обороты. Команда проиграла четыре из последних пяти встреч чемпионата Германии, вылетев за пределы топ-5.

Учитывая текущую ситуацию, «Шальке» будет фаворитом в матче на своем поле и постарается закрыть год победой.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

 

21 декабря, суббота
 
«Шальке» — «Фрайбург»
Гельзенкирхен. Старт в 16:30
ТВ-трансляция на сервисе «Мегого»
Прогноз Sport.ua — 2:1

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности