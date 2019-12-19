Сергей НАГОРНЯК: «Шевченко упорно давал Яремчуку шанс»

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мнением о 23-летнем форварде «Гента» и украинской национальной команды Романе Яремчуке.

«Это тот случай, когда доверие тренера приносит плоды. Несмотря на то, что Роман Яремчук на первых порах в сине-желтой футболке не забивал, Андрей Шевченко упорно давал ему шанс. Психологически футболисту в такой ситуации непросто. Однако стоило форварду открыть счет мячам, забитым за сборную, мы увидели игрока, который раскрылся. Намного чаще Яремчук начал поражать ворота соперника и в футболке «Гента». Думаю, на данный момент в национальной команде это нападающий номер один», — считает Нагорняк.

В активе Яремчука 12 матчей и 5 забитых мячей за сборную Украины.