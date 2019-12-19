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Сергей НАГОРНЯК: «Шевченко упорно давал Яремчуку шанс»

Специалист уверен, что Роман — нападающий номер один в сборной Украины

  • 19.12.2019 20:44
  • 2308 просмотров
  • 2 комментария
Сергей НАГОРНЯК: «Шевченко упорно давал Яремчуку шанс»
© Sport.ua. Сергей Нагорняк

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мнением о 23-летнем форварде «Гента» и украинской национальной команды Романе Яремчуке.

«Это тот случай, когда доверие тренера приносит плоды. Несмотря на то, что Роман Яремчук на первых порах в сине-желтой футболке не забивал, Андрей Шевченко упорно давал ему шанс. Психологически футболисту в такой ситуации непросто. Однако стоило форварду открыть счет мячам, забитым за сборную, мы увидели игрока, который раскрылся. Намного чаще Яремчук начал поражать ворота соперника и в футболке «Гента». Думаю, на данный момент в национальной команде это нападающий номер один», — считает Нагорняк.

В активе Яремчука 12 матчей и 5 забитых мячей за сборную Украины.

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Источник — zbirna.com

(9 голосов)

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Комментарии
    MaxUa
    MaxUa, 19.12.2019 22:04
    0
    Я думаю надо уже придумывать статистические показатели, которые бы отражали психологические параметры игрока. Чтобы не приходилось рисковать с этим индивидуальным подходом, а спустя некоторое время сразу по умным числам было понятно: вот этот прогрессирует, когда есть конкуренция, а вот тому нужно много безусловного доверия, иначе он зачахнет. Вот xG ввели и мы теперь абсолютно точно знаем, сколько должна была забить команда, а психология как и прежде сплошной неоцифрованный темный лес. Непорядок.
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 19.12.2019 22:02
    +1
    По перше кращих за Яремчука, навіть коли він не забивав, не було. По друге Яремчук і коли не міг забити і тепер багато відпрацьовує на атаку, чіпляється за м'ячі, асистує, загострює, може обіграти один в один. Тому Шевченко і ставив його - через відсутність якісної альтернативи!
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 19.12.2019 22:02
    +1
    По перше кращих за Яремчука, навіть коли він не забивав, не було. По друге Яремчук і коли не міг забити і тепер багато відпрацьовує на атаку, чіпляється за м'ячі, асистує, загострює, може обіграти один в один. Тому Шевченко і ставив його - через відсутність якісної альтернативи!
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 19.12.2019 22:04
    0
    Я думаю надо уже придумывать статистические показатели, которые бы отражали психологические параметры игрока. Чтобы не приходилось рисковать с этим индивидуальным подходом, а спустя некоторое время сразу по умным числам было понятно: вот этот прогрессирует, когда есть конкуренция, а вот тому нужно много безусловного доверия, иначе он зачахнет. Вот xG ввели и мы теперь абсолютно точно знаем, сколько должна была забить команда, а психология как и прежде сплошной неоцифрованный темный лес. Непорядок.
    Ссылка
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