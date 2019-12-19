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Барселона намерена продлить контракт с Месси до 2023-го года

Каталонский клуб начал переговоры с агентом игрока

  • 19.12.2019 20:18
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Барселона намерена продлить контракт с Месси до 2023-го года
© ФК Барселона. Лионель Месси (слева)

Каталонская «Барселона» хочет продлить контракт с 32-летним аргентинским форвардом Лионелем Месси.

Клуб сообщил о своем желании отцу и агенту футболиста Хорхе Месси. «Блаугранас» намерены продлить контракт с Лионелем как минимум до 2023-го года. Текущее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до лета 2021-го года.

В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 17 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 9 результативных передач.

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Источник — Mundo Deportivo

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