Барселона намерена продлить контракт с Месси до 2023-го года

Каталонская «Барселона» хочет продлить контракт с 32-летним аргентинским форвардом Лионелем Месси.

Клуб сообщил о своем желании отцу и агенту футболиста Хорхе Месси. «Блаугранас» намерены продлить контракт с Лионелем как минимум до 2023-го года. Текущее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до лета 2021-го года.

В текущем сезоне Месси провел за «Барселону» 17 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 9 результативных передач.