Арсенал выплатит компенсацию за Артету и в пятницу объявит о назначении

По информации BBC, лондонский «Арсенал» уже в пятницу официально объявит о назначении Микеля Артеты наставником.

Ранее клуб уволил Унаи Эмери, а временным наставником был Фредди Юнгберг. Артета последние сезоны работает в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Сообщается, что «Арсенал» заплатит за расторжение контракта Артеты 7-значную сумму.

37-летний Артета выступал за лондонскую команду с 2011 по 2016 год.