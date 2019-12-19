Арсенал выплатит компенсацию за Артету и в пятницу объявит о назначении

По информации BBC, лондонский «Арсенал» уже в пятницу официально объявит о назначении Микеля Артеты наставником.
Ранее клуб уволил Унаи Эмери, а временным наставником был Фредди Юнгберг. Артета последние сезоны работает в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».
Сообщается, что «Арсенал» заплатит за расторжение контракта Артеты 7-значную сумму.
37-летний Артета выступал за лондонскую команду с 2011 по 2016 год.
Источник — BBC
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