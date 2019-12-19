Первым зимним новичком Днепра-1 должен стать защитник Львова

По информации FootballHub, первым зимним новичком «Днепра-1» станет защитник ФК «Львов» Владимир Адамюк.

Стороны достигли соглашения о трансфере, а игрок готов подписать контракт. При этом 28-летний игрок не выходит на поле в составе первой команды с августа.

У Адамюка был конфликт с руководством ФК «Львов» по поводу нового контракта, поэтому футболист оставался вне заявки команды с 3-го тура УПЛ.

Кроме того, «Днепр-1» намерен усилиться еще минимум тремя игроками.