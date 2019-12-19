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Экс-игрок Говерлы хочет принять российское гражданство

Дамьен Ле Таллек вскоре получит российский паспорт

  • 19.12.2019 16:29
  • 3301 просмотр
  • 8 комментариев
Экс-игрок Говерлы хочет принять российское гражданство
© instagram.com/damien.le.tallec

29-летний французский полузащитник Дамьен Ле Таллек, который сейчас выступает за «Монпелье», заявил, что планирует принять российское гражданство:

«Я начал процесс получения российского гражданства несколько месяцев назад. Решил множество вопросов с документами и бумагами. Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев.

У меня русская жена, мы купили дом в Москве, поэтому я очень часто здесь бываю. Кстати, у моего сына есть и российский паспорт, и французский.

Я люблю Россию, культуру, менталитет людей. Если главный тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов. Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство, ведь я играл только за молодежную и юношеские сборные Франции.

Когда получу паспорт, очень надеюсь, что тренер сборной России начнет следить за моими выступлениями. Сделаю все, чтобы он стал рассматривать меня как потенциального игрока национальной команды и не забывал обо мне. Верю, что все получится».

В 2012-2014 годах Ле Таллек выступал за «Говерлу», в которой провел 41 матч и забил 7 голов. После этого он в 2014-2015 годах защищал цвета российской «Мордовии».

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Источник — Известия

(4 голоса)

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Комментарии
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 19.12.2019 19:06
    0
    Зрадник.
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 19.12.2019 19:01
    +2
    А правило про п'ять років то для всіх інших придумали?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 19.12.2019 17:51
    +2
    потому что русские в рашке не живут))
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 19.12.2019 17:45
    +4
    Вообще пох, не украинец же
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 19.12.2019 17:25
    0
    Дебіл!!!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 19.12.2019 16:43
    +7
    Ну если любит российский менталитет, значит потенциальный клиент Скобеевой
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 19.12.2019 16:40
    +6
    Пусть берет гражданство и играет за СБР. Нам от этого ни тепло, ни холодно. Зато ржач с этой сборной будет знатный: бразилец, немец, француз, еще один бразилец, еще один немец, казах, грузин.
    Ссылка
    andrumaxx
      andrumaxx, 19.12.2019 16:38
    +7
    Від податків тікає в мордор
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 19.12.2019 16:43
    +7
    Ну если любит российский менталитет, значит потенциальный клиент Скобеевой
    Ссылка
    andrumaxx
      andrumaxx, 19.12.2019 16:38
    +7
    Від податків тікає в мордор
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 19.12.2019 16:40
    +6
    Пусть берет гражданство и играет за СБР. Нам от этого ни тепло, ни холодно. Зато ржач с этой сборной будет знатный: бразилец, немец, француз, еще один бразилец, еще один немец, казах, грузин.
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 19.12.2019 17:45
    +4
    Вообще пох, не украинец же
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 19.12.2019 19:01
    +2
    А правило про п'ять років то для всіх інших придумали?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 19.12.2019 17:51
    +2
    потому что русские в рашке не живут))
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 19.12.2019 19:06
    0
    Зрадник.
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 19.12.2019 17:25
    0
    Дебіл!!!
    Ссылка
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