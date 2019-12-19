Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Не исключаю возвращения в Карпаты»

Александр Чижевский, который на прошлой неделе был назначен на пост главного тренера «Агробизнеса», признался, что не исключает своего возвращения в «Карпаты»:

«Загадывать наперед ничего нельзя, потому что в жизни всякое бывает. Я не исключаю такой вариант, всегда рад вернуться в родную команду.

Но на сегодняшний день я - тренер «Агробизнеса», и все мои мысли связаны с этой командой».