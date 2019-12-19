Войти или Зарегистрироваться

Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Не исключаю возвращения в Карпаты»

Наставник «Агробизнеса» - о своем будущем

  • 19.12.2019 16:06
  • 1237 просмотров
  • 2 комментария
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Не исключаю возвращения в Карпаты»
© fcab.com.ua

Александр Чижевский, который на прошлой неделе был назначен на пост главного тренера «Агробизнеса», признался, что не исключает своего возвращения в «Карпаты»:

«Загадывать наперед ничего нельзя, потому что в жизни всякое бывает. Я не исключаю такой вариант, всегда рад вернуться в родную команду.

Но на сегодняшний день я - тренер «Агробизнеса», и все мои мысли связаны с этой командой».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    wicker
    online
      wicker, 19.12.2019 16:47
    0
    Виведи Агробізнес в УПЛ, тоді на коні вернешся У Карпати, а поки ромова НІ ПРО ЩО...
    Ссылка
    waw
    online
    waw, 19.12.2019 16:15
    0
    минулого року він врятував карпати від вильоту,чи хотів того дим ? думаю,хотів,щоб вилетіли- менше грошей у 1-й лізі
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 19.12.2019 16:47
    0
    Виведи Агробізнес в УПЛ, тоді на коні вернешся У Карпати, а поки ромова НІ ПРО ЩО...
    Ссылка
    waw
    online
    waw, 19.12.2019 16:15
    0
    минулого року він врятував карпати від вильоту,чи хотів того дим ? думаю,хотів,щоб вилетіли- менше грошей у 1-й лізі
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности