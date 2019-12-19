Артета попрощался с Манчестер Сити. Он возглавит Арсенал

Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Микель Артета попрощался со своей нынешней командой.
В ближайшее время Артета станет главным тренером «Арсенала». Вчера сообщалось о том, что испанец договорился с лондонским клубом.
Ожидается, что официально «Арсенал» объявит о назначении Артеты до конца текущей недели.
Источник — The Athletic
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Якщо серйозно, є надія що Пеп ще повернеться у свою рідну стихію, зараз боляче дивитися на беззубу Барсу під керівництвом Вальверде.
Проте в реальності це може бути не скоро, Пеп продовжить контакт з МС щоб спробувати дожати ЛЧ, в Барсі дадуть спробувати Куману після Євро ..
Якщо серйозно, є надія що Пеп ще повернеться у свою рідну стихію, зараз боляче дивитися на беззубу Барсу під керівництвом Вальверде.
Проте в реальності це може бути не скоро, Пеп продовжить контакт з МС щоб спробувати дожати ЛЧ, в Барсі дадуть спробувати Куману після Євро ..
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