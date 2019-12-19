Артета попрощался с Манчестер Сити. Он возглавит Арсенал

Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Микель Артета попрощался со своей нынешней командой.

В ближайшее время Артета станет главным тренером «Арсенала». Вчера сообщалось о том, что испанец договорился с лондонским клубом.

Ожидается, что официально «Арсенал» объявит о назначении Артеты до конца текущей недели.