Войти или Зарегистрироваться

Артета попрощался с Манчестер Сити. Он возглавит Арсенал

Испанский специалист близок к назначению на пост главного тренера «Арсенала»

  • 19.12.2019 15:51
  • 4938 просмотров
  • 5 комментариев
Артета попрощался с Манчестер Сити. Он возглавит Арсенал
© GeesGuud. Микель Артета

Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Микель Артета попрощался со своей нынешней командой.

В ближайшее время Артета станет главным тренером «Арсенала». Вчера сообщалось о том, что испанец договорился с лондонским клубом.

Ожидается, что официально «Арсенал» объявит о назначении Артеты до конца текущей недели.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Athletic

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    VVV
    VVV, 19.12.2019 19:10
    0
    «Арсеналівське серце».. феєричний ідіотизм; більше навіть немає що сказати
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 19.12.2019 18:47
    0
    А Гвардіола в Барсу!
    Якщо серйозно, є надія що Пеп ще повернеться у свою рідну стихію, зараз боляче дивитися на беззубу Барсу під керівництвом Вальверде.
    Проте в реальності це може бути не скоро, Пеп продовжить контакт з МС щоб спробувати дожати ЛЧ, в Барсі дадуть спробувати Куману після Євро ..
    Ссылка
    Святослав Куцан
    online
      Святослав Куцан, 19.12.2019 16:54
    +2
    із нотатками Гвардіоли
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 19.12.2019 16:40
    -1
    Арсенал возродится
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 19.12.2019 16:35
    -1
    Хорошая новость
    Ссылка
    Святослав Куцан
    online
      Святослав Куцан, 19.12.2019 16:54
    +2
    із нотатками Гвардіоли
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 19.12.2019 19:10
    0
    «Арсеналівське серце».. феєричний ідіотизм; більше навіть немає що сказати
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 19.12.2019 18:47
    0
    А Гвардіола в Барсу!
    Якщо серйозно, є надія що Пеп ще повернеться у свою рідну стихію, зараз боляче дивитися на беззубу Барсу під керівництвом Вальверде.
    Проте в реальності це може бути не скоро, Пеп продовжить контакт з МС щоб спробувати дожати ЛЧ, в Барсі дадуть спробувати Куману після Євро ..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности