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Ассоциация испанских футболистов поддержала Зозулю

Организация готова помочь с защитой прав украинского футболиста

  • 19.12.2019 10:05
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Ассоциация испанских футболистов поддержала Зозулю
© screenshot. Роман Зозуля
Ассоциация испанских футболистов (AFE) опубликовала официальное заявление  по поводу скандала, связанного с остановкой матча «Райо Вальекано» – «Альбасете».
 
«AFE хочет выразить свое решительное осуждение событий, которые произошли во время матча. Мы сочувствуем нашему партнеру Роману Зозуле, который стал жертвой постоянных оскорблений во время встречи. Наша организация готова помочь с защитой прав как футболиста, так и человека.
 
AFE просит принять решительные меры, чтобы избежать и искоренить этот тип поведения на игровых полях», - сказано в сообщении AFE.
 
Напомним, в воскресенье во время матча «Райо Вальекано» – «Альбасете» фанаты хозяев скандировали «Зозуля – [оскорбление] нацист». Из-за этого гости не вышли на второй тайм, а матч был отменен. 
 
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Источник — Eldigitaldealbacete

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