Ассоциация испанских футболистов поддержала Зозулю

Ассоциация испанских футболистов (AFE) опубликовала официальное заявление по поводу скандала, связанного с остановкой матча «Райо Вальекано» – «Альбасете».

«AFE хочет выразить свое решительное осуждение событий, которые произошли во время матча. Мы сочувствуем нашему партнеру Роману Зозуле, который стал жертвой постоянных оскорблений во время встречи. Наша организация готова помочь с защитой прав как футболиста, так и человека.

AFE просит принять решительные меры, чтобы избежать и искоренить этот тип поведения на игровых полях», - сказано в сообщении AFE.