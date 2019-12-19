Ассоциация испанских футболистов поддержала Зозулю

Ассоциация испанских футболистов (AFE) опубликовала официальное заявление по поводу скандала, связанного с остановкой матча «Райо Вальекано» – «Альбасете».
«AFE хочет выразить свое решительное осуждение событий, которые произошли во время матча. Мы сочувствуем нашему партнеру Роману Зозуле, который стал жертвой постоянных оскорблений во время встречи. Наша организация готова помочь с защитой прав как футболиста, так и человека.
AFE просит принять решительные меры, чтобы избежать и искоренить этот тип поведения на игровых полях», - сказано в сообщении AFE.
Напомним, в воскресенье во время матча «Райо Вальекано» – «Альбасете» фанаты хозяев скандировали «Зозуля – [оскорбление] нацист». Из-за этого гости не вышли на второй тайм, а матч был отменен.
Источник — Eldigitaldealbacete
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