В поединке 16-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская «Бавария» на выезде с трудом одолела «Фрайбург» (3:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Фрайбург» — «Бавария» — 1:3
Голы: Грифо, 59 — Левандовски, 16, Зиркзее, 90, Гнабри, 90+1
Лучшие моменты матча Фрайбург - Бавария
|91'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Бавария).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Винченцо Грифо (Фрайбург).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
Источник — Sport.ua
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