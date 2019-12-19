Денис БОЙКО: «В Динамо нет основного вратаря»

31-летний украинский голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко рассказал о конкуренции с Георгием Бущаном.

«У нас в команде нет основного вратаря, второго вратаря. Наш тренер вратарей нам всегда это говорит в тренировочном процессе. Каждый вратарь должен быть готов в любую секунду. Даже когда у меня не было травмы, у нас была постоянная ротация с самого начала чемпионата. У нас два равных вратаря, которые получают приблизительно одинаковую игровую практику. Я считаю, это нормально, это здоровая конкуренция.

Каждый работает, каждый хочет играть, каждый хочет удостоиться места в воротах. А оно одно. У нас нормальная здоровая конкуренция и на футбольном поле, и вне футбольного поля. Тренеры это видят и дают каждому сыграть определенное количество времени», — отметил Бойко в эфире Youtube-канала «Зе Интервьюер».