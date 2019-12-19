Войти или Зарегистрироваться

Денис БОЙКО: «В Динамо нет основного вратаря»

Голкипер киевского клуба рассказал о конкуренции в команде

  • 19.12.2019 05:22
  • 3427 просмотров
  • 7 комментариев
Денис БОЙКО: «В Динамо нет основного вратаря»
© ФК Динамо Киев. Денис Бойко

31-летний украинский голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко рассказал о конкуренции с Георгием Бущаном.

«У нас в команде нет основного вратаря, второго вратаря. Наш тренер вратарей нам всегда это говорит в тренировочном процессе. Каждый вратарь должен быть готов в любую секунду. Даже когда у меня не было травмы, у нас была постоянная ротация с самого начала чемпионата. У нас два равных вратаря, которые получают приблизительно одинаковую игровую практику. Я считаю, это нормально, это здоровая конкуренция.

Каждый работает, каждый хочет играть, каждый хочет удостоиться места в воротах. А оно одно. У нас нормальная здоровая конкуренция и на футбольном поле, и вне футбольного поля. Тренеры это видят и дают каждому сыграть определенное количество времени», — отметил Бойко в эфире Youtube-канала «Зе Интервьюер».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамо Киев от Шурика

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    solart1964
    online
      solart1964, 19.12.2019 10:22
    -2
    Интересно все-таки, как заголовком спорт.юа умудрился перевернуть то, что говорил Бойко. Впрочем, ничего нового. Как обычно)))
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 19.12.2019 10:08
    +3
    Повністю погоджуюсь з усіма дописувачами : - команда офшорна , гравці ніяки , а воротарі ненадійні , нестабільні та невпевнені.
    Дивитися щоразу на ці " концерти" гидко - фальшивлять усі ....
    А там ще є директор цього хору , той взагалі без слуху
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 19.12.2019 09:51
    0
    Денис БОЙКО: «В Динамо нет нормального вратаря»
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 19.12.2019 08:44
    0
    в динамо нет ни основного ни второстепенного вратаря-поменять,купить..ведь никому не секрет что команде легче играть и заная что врата в надежных руках..а у нас полный ноль.. выбить мяч в аут..пропустить в ближний угол-это мы могём..а выручит,тем более поймать а не отбить-это чтото для вас вратарей с области фантастики..как говорит сабо-вы не игроки уровня Динамо!!!
    Ссылка
    Сергей Двореченец
      Сергей Двореченец, 19.12.2019 06:28
    +2
    Там не тільки основного воротаря немає, а й взагалі не існує воротарів. Так, тільки людина на воротах.
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 19.12.2019 05:38
    +3
    В Динамо два очень посредственных вратаря. А "основного" вратаря клубу еще предстоит найти
    Ссылка
    waw
    online
    waw, 19.12.2019 05:37
    0
    там не тільки воротаря нема
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 19.12.2019 10:08
    +3
    Повністю погоджуюсь з усіма дописувачами : - команда офшорна , гравці ніяки , а воротарі ненадійні , нестабільні та невпевнені.
    Дивитися щоразу на ці " концерти" гидко - фальшивлять усі ....
    А там ще є директор цього хору , той взагалі без слуху
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 19.12.2019 05:38
    +3
    В Динамо два очень посредственных вратаря. А "основного" вратаря клубу еще предстоит найти
    Ссылка
    Сергей Двореченец
      Сергей Двореченец, 19.12.2019 06:28
    +2
    Там не тільки основного воротаря немає, а й взагалі не існує воротарів. Так, тільки людина на воротах.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 19.12.2019 09:51
    0
    Денис БОЙКО: «В Динамо нет нормального вратаря»
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 19.12.2019 08:44
    0
    в динамо нет ни основного ни второстепенного вратаря-поменять,купить..ведь никому не секрет что команде легче играть и заная что врата в надежных руках..а у нас полный ноль.. выбить мяч в аут..пропустить в ближний угол-это мы могём..а выручит,тем более поймать а не отбить-это чтото для вас вратарей с области фантастики..как говорит сабо-вы не игроки уровня Динамо!!!
    Ссылка
    waw
    online
    waw, 19.12.2019 05:37
    0
    там не тільки воротаря нема
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности