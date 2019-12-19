Джанлуиджи БУФФОН: «Игра с особым смыслом»

41-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал выездную победу над «Сампдорией» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

«Все выше и выше. Победа и игра с особым смыслом», — написал Буффон в Instagram.

Буффон вышел на поле в стартовом составе «Ювентуса» и провел полный матч.

Ранее сообщалось, что этот поединок стал для Буффона 647-м в Серии А. Голкипер повторил рекорд игрока «Милана» Паоло Мальдини.