Джанлуиджи БУФФОН: «Игра с особым смыслом»

41-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал выездную победу над «Сампдорией» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии.
«Все выше и выше. Победа и игра с особым смыслом», — написал Буффон в Instagram.
Буффон вышел на поле в стартовом составе «Ювентуса» и провел полный матч.
Ранее сообщалось, что этот поединок стал для Буффона 647-м в Серии А. Голкипер повторил рекорд игрока «Милана» Паоло Мальдини.
Источник — Instagram
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