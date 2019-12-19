В поединке 17-го тура чемпионата Италии по футболу «Сампдория» дома уступила «Ювентусу» со счетом 1:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Сампдория» — «Ювентус» — 1:2
Голы: Капрари, 36 — Дибала, 19, Роналду, 45
Лучшие моменты матча Сампдория - Ювентус
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Капрари (Сампдория).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
Источник — YouTube
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