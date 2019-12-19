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ПСЖ и Лион с разгромами вышли в 1/4 финала Кубка французской лиги

Компанию им составят Амьен, Брест, Страсбург и Сент-Этьен

  • 19.12.2019 00:41
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ПСЖ и Лион с разгромами вышли в 1/4 финала Кубка французской лиги
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18 декабря прошли матчи 1/8 финала Кубка французской лиги. «ПСЖ» и «Лион» разгромили своих соперников с одинаковым счетом 4:1.
 
Жеребьевка 1/4 финала (матчи 7 и 8 января 2020 года) принесла такие результаты:
  • «ПСЖ» – «Сент-Этьен»
  • «Лион» – «Брест»
  • «Реймс» – «Страсбург»
  • «Лилль» – «Амьен»
Кубок французской лиги
 
1/8 финала, 18 декабря
 
«Лион» – «Тулуза» – 4:1
 
Голы: Траоре, 2 (1:0). Жан Лукас, 17 (2:0). Коне, 47 (2:1). Траоре, 57 (3:1). Террье, 90+1 (4:1).
 
«Амьен» – «Ренн» – 3:2
 
Голы: Буриго, 27, пенальти (0:1). Зунгу, 34 (1:1). Мендоса, 41 (2:1). Юну, 73 (2:2). Монкондюи, 90+1 (3:2).
 
«Брест» – «Бордо» – 2:0
 
Голы: Грансир, 50 (1:0). Шарбоннье, 63 (2:0).
 
«Нант» – «Страсбур» – 0:1
 
Гол: Да Кошта, 78.
 
«Ним» – «Сент-Этьен» – 1:2
 
Голы: Бенкедим, 38 (0:1). Инджай Коррея, 49 (0:2). Стояновски, 67 (1:2).
 
«Ле Ман» – «ПСЖ» – 1:4
 
Голы: Сарабия, 21 (0:1). Шупо-Мотинг, 40 (0:2). Мбаппе, 41 (0:3). Ди Мария, 47 (0:4). Манзала, 53 (1:4).

 

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Источник — Sport.ua

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