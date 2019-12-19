Sky Sports: Анчелотти в ближайшие дни возглавит Эвертон

Итальянский специалист Карло Анчелотти в ближайшие дни будет назначен новым главным тренером «Эвертона».
По данным Sky Sports, 60-летний специалист возглавит английский клуб не позднее предстоящих выходных.
Ожидается, что соглашение с «ирисками» будет действовать до 2022 года, а зарплата Анчелотти составит 4,5 млн евро за сезон.
Карло Анчелотти недавно был уволен из итальянского «Наполи».
Источник — Sky Sports
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