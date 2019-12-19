Войти или Зарегистрироваться

Sky Sports: Анчелотти в ближайшие дни возглавит Эвертон

Итальянский специалист недавно был уволен из Наполи

  • 19.12.2019 00:23
  • 271 просмотр
  • 0 комментариев
Sky Sports: Анчелотти в ближайшие дни возглавит Эвертон
© Twitter. Карло Анчелотти
Итальянский специалист Карло Анчелотти в ближайшие дни будет назначен новым главным тренером «Эвертона».
 
По данным Sky Sports, 60-летний специалист возглавит английский клуб не позднее предстоящих выходных.
 
Ожидается, что соглашение с «ирисками» будет действовать до 2022 года, а зарплата Анчелотти составит 4,5 млн евро за сезон.
 
Карло Анчелотти недавно был уволен из итальянского «Наполи».
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности