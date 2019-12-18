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Денис ПОПОВ: «Оскорбления в Интернете настроения не добавляют»

Защитник киевского Динамо считает 2019 год положительным для себя

  • 18.12.2019 23:16
  • 1617 просмотров
  • 7 комментариев
Денис ПОПОВ: «Оскорбления в Интернете настроения не добавляют»
© ФК Динамо Киев. Денис Попов
Защитник киевского «Динамо» Денис Попов подвел итоги 2019 года для своей карьеры:
 
– Это был шаг вперед, безусловно. Но до прорыва еще далековато. Мне надо многому научиться, усовершенствовать многие аспекты своей игры, чтобы двигаться вперед более уверенно. Не буду отрицать, что этот футбольный год был положительным для меня, но впереди еще очень много работы.
 
 «Динамо» при любых результатах будет самой обсуждаемой командой в стране. Насколько критические и положительные комментарии влияют на твое настроение?
– Конечно, я сталкиваюсь с различными мнениями в интернете. Современный футбольный мир устроен так, что отстраниться от обсуждений, комментариев и дискуссий просто невозможно. Да, я читаю то, что пишут о «Динамо» и обо мне в интернете. Есть интересные мнения, есть моменты, которые можно обсудить, но много откровенно агрессивных и непрофессиональных комментариев. Иногда эти оскорбления и комментарии вызывают полнейшее непонимание. Настроения они не добавляют, но это часть работы профессионального футболиста – быть сильным даже в сложные моменты.
 
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Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 19.12.2019 00:12
    +3
    Forever_young_12, 18.12.2019 23:33
    – «Динамо» при любых результатах будет самой обсуждаемой командой в стране.
    *
    Я бы перефразировал: «Динамо» при любых результатах будет самой ОБСЕРАЕМОЙ командой в стране.
    Динамко надо постоянно побеждать, как это приучил Лобановский, иначе другие ЛЮБЫЕ результаты приведут к негативу, даже можно сказать к хейтерству даже своих поклонников.
    Тут ты прав. Потому что такими ущербными полудурками как ты, никто не занимается, и вы беспрепятственно размножаетесь ухудшая генофонд нашей страны. А поскольку вы дебилы на созидание не способны, то единственным вашим развлечением является написание похабщины на известные проекты и всё что с ними связано. Раньше на заборах писали, а теперь вот научили идиотов пользоваться техникой.
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    jekаfunny
      jekаfunny, 18.12.2019 23:42
    +6
    ну к Денису по игре претензий быть не может, так что там только кротоботы могут резвиться в пустословвие , ну а их мнение нормально человеку должно быть плевать !
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    dakota86
    online
      dakota86, 18.12.2019 23:36
    +10
    А ты не читай Денис, Пусть Суркис с Лесиком читают
    Ссылка
    Матвей Вайсберг
      Матвей Вайсберг, 18.12.2019 23:33
    0
    Хвалу и клевету приемли равнодушно,
    И не оспоривай глупца.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 18.12.2019 23:33
    0
    – «Динамо» при любых результатах будет самой обсуждаемой командой в стране.
    *
    Я бы перефразировал: «Динамо» при любых результатах будет самой ОБСЕРАЕМОЙ командой в стране.
    Динамко надо постоянно побеждать, как это приучил Лобановский, иначе другие ЛЮБЫЕ результаты приведут к негативу, даже можно сказать к хейтерству даже своих поклонников.
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 18.12.2019 23:28
    +8
    Деніс,дорослішай! Не читай все що пишуть в інтернеті-ні хорошого,ні поганого!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 18.12.2019 23:21
    +15
    Ну к тебе у болельщиков то мало претензий. Разве что нужно играть как то более осторожно чтоб не схлопотать красную
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 18.12.2019 23:21
    +15
    Ну к тебе у болельщиков то мало претензий. Разве что нужно играть как то более осторожно чтоб не схлопотать красную
    Ссылка
    dakota86
    online
      dakota86, 18.12.2019 23:36
    +10
    А ты не читай Денис, Пусть Суркис с Лесиком читают
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 18.12.2019 23:28
    +8
    Деніс,дорослішай! Не читай все що пишуть в інтернеті-ні хорошого,ні поганого!!!
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 18.12.2019 23:42
    +6
    ну к Денису по игре претензий быть не может, так что там только кротоботы могут резвиться в пустословвие , ну а их мнение нормально человеку должно быть плевать !
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 19.12.2019 00:12
    +3
    Forever_young_12, 18.12.2019 23:33
    – «Динамо» при любых результатах будет самой обсуждаемой командой в стране.
    *
    Я бы перефразировал: «Динамо» при любых результатах будет самой ОБСЕРАЕМОЙ командой в стране.
    Динамко надо постоянно побеждать, как это приучил Лобановский, иначе другие ЛЮБЫЕ результаты приведут к негативу, даже можно сказать к хейтерству даже своих поклонников.
    Тут ты прав. Потому что такими ущербными полудурками как ты, никто не занимается, и вы беспрепятственно размножаетесь ухудшая генофонд нашей страны. А поскольку вы дебилы на созидание не способны, то единственным вашим развлечением является написание похабщины на известные проекты и всё что с ними связано. Раньше на заборах писали, а теперь вот научили идиотов пользоваться техникой.
    Ссылка
    Матвей Вайсберг
      Матвей Вайсберг, 18.12.2019 23:33
    0
    Хвалу и клевету приемли равнодушно,
    И не оспоривай глупца.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 18.12.2019 23:33
    0
    – «Динамо» при любых результатах будет самой обсуждаемой командой в стране.
    *
    Я бы перефразировал: «Динамо» при любых результатах будет самой ОБСЕРАЕМОЙ командой в стране.
    Динамко надо постоянно побеждать, как это приучил Лобановский, иначе другие ЛЮБЫЕ результаты приведут к негативу, даже можно сказать к хейтерству даже своих поклонников.
    Ссылка
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