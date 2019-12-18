Денис ПОПОВ: «Оскорбления в Интернете настроения не добавляют»

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов подвел итоги 2019 года для своей карьеры:
– Это был шаг вперед, безусловно. Но до прорыва еще далековато. Мне надо многому научиться, усовершенствовать многие аспекты своей игры, чтобы двигаться вперед более уверенно. Не буду отрицать, что этот футбольный год был положительным для меня, но впереди еще очень много работы.
– «Динамо» при любых результатах будет самой обсуждаемой командой в стране. Насколько критические и положительные комментарии влияют на твое настроение?
– Конечно, я сталкиваюсь с различными мнениями в интернете. Современный футбольный мир устроен так, что отстраниться от обсуждений, комментариев и дискуссий просто невозможно. Да, я читаю то, что пишут о «Динамо» и обо мне в интернете. Есть интересные мнения, есть моменты, которые можно обсудить, но много откровенно агрессивных и непрофессиональных комментариев. Иногда эти оскорбления и комментарии вызывают полнейшее непонимание. Настроения они не добавляют, но это часть работы профессионального футболиста – быть сильным даже в сложные моменты.
Источник — ФК Динамо Киев
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*
Я бы перефразировал: «Динамо» при любых результатах будет самой ОБСЕРАЕМОЙ командой в стране.
Динамко надо постоянно побеждать, как это приучил Лобановский, иначе другие ЛЮБЫЕ результаты приведут к негативу, даже можно сказать к хейтерству даже своих поклонников.
И не оспоривай глупца.
*
Я бы перефразировал: «Динамо» при любых результатах будет самой ОБСЕРАЕМОЙ командой в стране.
Динамко надо постоянно побеждать, как это приучил Лобановский, иначе другие ЛЮБЫЕ результаты приведут к негативу, даже можно сказать к хейтерству даже своих поклонников.
*
Я бы перефразировал: «Динамо» при любых результатах будет самой ОБСЕРАЕМОЙ командой в стране.
Динамко надо постоянно побеждать, как это приучил Лобановский, иначе другие ЛЮБЫЕ результаты приведут к негативу, даже можно сказать к хейтерству даже своих поклонников.
И не оспоривай глупца.
*
Я бы перефразировал: «Динамо» при любых результатах будет самой ОБСЕРАЕМОЙ командой в стране.
Динамко надо постоянно побеждать, как это приучил Лобановский, иначе другие ЛЮБЫЕ результаты приведут к негативу, даже можно сказать к хейтерству даже своих поклонников.
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