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Зинченко выйдет в центре поля на матч с Оксфордом

Украинец сыграет на своей «родной» позиции

  • 18.12.2019 21:26
  • 5335 просмотров
  • 5 комментариев
Зинченко выйдет в центре поля на матч с Оксфордом
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Сегодня «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка лиги на выезде сыграет с «Оксфордом». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Александр Зинченко, который недавно восстановился после травмы, выйдет в основе своей команды на матч. При чем, Зинченко сыграет на своей «родной» позиции центрального полузащитика, а не на левом фланге защиты, где он чаще всего играет в «Ман Сити».

Состав «Манчестер Сити»: Браво, Анхелиньо, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Зинченко, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Родри Эрнандес, Стерлинг, Харвуд-Беллис.

В матче АПЛ против «Арсенала» Зинченко вышел на замену.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 18.12.2019 23:06
    +1
    Давай Сашок,покажи им как нужно играть
    Ссылка
    savant
    savant, 18.12.2019 23:05
    +1
    Вышел, но не в центре поля а на своей обычной, для МС, позиции, левого защитника...
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 18.12.2019 21:57
    -2
    bonv, 18.12.2019 21:45
    З поверненням. Достойної гри.
    Виктории Боне не сидится на жмурике - шалава приползла на спирт.юа бросить реплику
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    Mazyr2412
      Mazyr2412, 18.12.2019 21:55
    +5
    Фіг там,а не центр поля. Грає лівим беком....(((
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    bonv
    bonv, 18.12.2019 21:45
    +2
    З поверненням. Достойної гри.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 18.12.2019 21:55
    +5
    Фіг там,а не центр поля. Грає лівим беком....(((
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    bonv
    online
    bonv, 18.12.2019 21:45
    +2
    З поверненням. Достойної гри.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 18.12.2019 23:06
    +1
    Давай Сашок,покажи им как нужно играть
    Ссылка
    savant
    online
    savant, 18.12.2019 23:05
    +1
    Вышел, но не в центре поля а на своей обычной, для МС, позиции, левого защитника...
    Ссылка
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