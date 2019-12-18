Зинченко выйдет в центре поля на матч с Оксфордом

Сегодня «Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка лиги на выезде сыграет с «Оксфордом». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

Александр Зинченко, который недавно восстановился после травмы, выйдет в основе своей команды на матч. При чем, Зинченко сыграет на своей «родной» позиции центрального полузащитика, а не на левом фланге защиты, где он чаще всего играет в «Ман Сити».

Состав «Манчестер Сити»: Браво, Анхелиньо, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Зинченко, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Родри Эрнандес, Стерлинг, Харвуд-Беллис.

В матче АПЛ против «Арсенала» Зинченко вышел на замену.