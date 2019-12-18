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Ливерпуль вырвал победу у Монтеррея и вышел в финал КЧМ на Фламенго

Бразилец Фирмино забил решающий гол на 90+1 минуте матча

  • 18.12.2019 21:21
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  • 1 комментарий
Ливерпуль вырвал победу у Монтеррея и вышел в финал КЧМ на Фламенго
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В катарском городе Доха продолжается клубный чемпионат мира по футболу. В финале турнира сыграют английский «Ливерпуль» и бразильский «Фламенго».
 
Английский клуб под руководством Юргена Клоппа в 1/2 финала победил «Монтеррей» из Мексики. Бразилец Фирмино забил решающий гол на 90+1 минуте матча.
 
Клубный чемпионат мира 2019
 
1/2 финала, 18 декабря
 
«Монтеррей» (Мексика) – «Ливерпуль» (Англия) – 1:2
 
Голы: Кейта, 11 (0:1). Фунес Мори, 14 (1:1). Роберто Фирмино, 90+1 (1:2).
 
«Монтеррей»: Бароверо, Родригес, Монтес (Лаюн, 79), Санчес, Медина, Ортис, Фунес Мори, Пабон (Меса, 82), Гальярдо, Писарро (Х.Гонсалес, 90), Ванджони.
 
«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер (Александр-Арнольд, 75), Гомес, Хендерсон, Робертсон, Окслейд-Чемберлен, Кейта, Лаллана, Шачири (Мане, 68), Ориги (Роберто Фирмино, 85), Салах.
 
Предупреждения: Ванджони, 47. Гомес, 58. Гальярдо, 78.
 
Судья: Тобар (Чили).
 
Доха. Стадион «Education City Stadium».
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Voxa Hvedyk
      Voxa Hvedyk, 18.12.2019 21:43
    +2
    Ждём финала
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
      Voxa Hvedyk, 18.12.2019 21:43
    +2
    Ждём финала
    Ссылка
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