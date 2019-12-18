Перестройка в Ворскле. Ушел Коломоец, группа игроков выставлена на трансфер

«Ворскла» по итогам первой части сезона занимает предпоследнее 11-е место и является одним из претендентов на вылет.
Официальный сайт клуб проинформировал о встрече президента клуба Романа Черняка с тренером Юрием Максимовым. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и цели на весеннюю часть УПЛ.
Кроме того, «Ворсклу» покинули форварды Юрий Коломоец и Рубин Хебай. На трансферы выставлены Зураб Очигава, Хуанма Гарсия, Дмитрий Кравченко и Тодор Петрович.
Новые контракты предложены Денису Васину и Даниилу Каневцеву.
Зимой клуб намерен подписать не менее 4-х новичков.
Источник — ФК Ворскла
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Подписали игрока из самого Ливерпуля
Подписали игрока из самого Ливерпуля
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