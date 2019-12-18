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Перестройка в Ворскле. Ушел Коломоец, группа игроков выставлена на трансфер

Клуб намерен серьезно обновить состав после неудачной половины сезона

  • 18.12.2019 14:05
  • 1007 просмотров
  • 2 комментария
Перестройка в Ворскле. Ушел Коломоец, группа игроков выставлена на трансфер
© vorskla.com.ua

«Ворскла» по итогам первой части сезона занимает предпоследнее 11-е место и является одним из претендентов на вылет.

Официальный сайт клуб проинформировал о встрече президента клуба Романа Черняка с тренером Юрием Максимовым. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и цели на весеннюю часть УПЛ.

Кроме того, «Ворсклу» покинули форварды Юрий Коломоец и Рубин Хебай. На трансферы выставлены Зураб Очигава, Хуанма Гарсия, Дмитрий Кравченко и Тодор Петрович.

Новые контракты предложены Денису Васину и Даниилу Каневцеву.

Зимой клуб намерен подписать не менее 4-х новичков.

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Источник — ФК Ворскла

(2 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 18.12.2019 14:25
    -1
    группа игроков выставлена на трансфер кому они нужны?
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 18.12.2019 14:21
    0
    Лол, помню как того испанца пиарили в своё время)
    Подписали игрока из самого Ливерпуля
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 18.12.2019 14:21
    0
    Лол, помню как того испанца пиарили в своё время)
    Подписали игрока из самого Ливерпуля
    Ссылка
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