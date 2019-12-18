Ливерпуль купит игрока Зальцбурга Минамино

Английский «Ливерпуль» намерен выкупить контракт 24-летнего японского правого вингера «Зальцбурга» Такуми Минамино.

Футболист должен пройти медосмотр в «Ливерпуле» в среду, 18-го декабря. Если медосмотр будет успешным, Минамино присоединится к «Ливерпулю» уже 1-го января. Сумма трансфера составит €9,5 миллионов.

В текущем сезоне Такуми провел за «Зальцбург» 22 матча во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач. Его контракт с австрийским клубом рассчитан до лета 2021-го года.

В активе Минамино 22 матча в составе национальной сборной Японии, где он забил 11 мячей.