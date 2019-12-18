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Ливерпуль купит игрока Зальцбурга Минамино

Японский футболист пройдет медосмотр в английском клубе

  • 18.12.2019 12:46
  • 1182 просмотра
  • 3 комментария
Ливерпуль купит игрока Зальцбурга Минамино
© 90Min. Такуми Минамино

Английский «Ливерпуль» намерен выкупить контракт 24-летнего японского правого вингера «Зальцбурга» Такуми Минамино.

Футболист должен пройти медосмотр в «Ливерпуле» в среду, 18-го декабря. Если медосмотр будет успешным, Минамино присоединится к «Ливерпулю» уже 1-го января. Сумма трансфера составит €9,5 миллионов.

В текущем сезоне Такуми провел за «Зальцбург» 22 матча во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач. Его контракт с австрийским клубом рассчитан до лета 2021-го года.

В активе Минамино 22 матча в составе национальной сборной Японии, где он забил 11 мячей.

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Источник — Goal.com

(3 голоса)

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Комментарии
    pike1
      pike1, 18.12.2019 13:18
    0
    тут дело не только в скиллах, увеличение популярности клуба в Азии принесет не меньше пользы чем сам футболист
    Ссылка
    VVV
    VVV, 18.12.2019 13:13
    0
    За такі гроші - це практично безкоштовно..прекрасний трансфер
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 18.12.2019 12:58
    0
    с такими результатами стоит дешевле Цыганкова?
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 18.12.2019 13:18
    0
    тут дело не только в скиллах, увеличение популярности клуба в Азии принесет не меньше пользы чем сам футболист
    Ссылка
    VVV
    VVV, 18.12.2019 13:13
    0
    За такі гроші - це практично безкоштовно..прекрасний трансфер
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 18.12.2019 12:58
    0
    с такими результатами стоит дешевле Цыганкова?
    Ссылка
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