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ШОВКОВСКИЙ: «Разговор с Ахметовым был. Предложения от Шахтера не было»

Экс-голкипер «Динамо» рассказал о своей беседе с президентом «горняков»

  • 18.12.2019 12:38
  • 2412 просмотров
  • 2 комментария
ШОВКОВСКИЙ: «Разговор с Ахметовым был. Предложения от Шахтера не было»
© YouTube. Александр Шовковский

44-летний бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал о том, мог ли он перейти в донецкий «Шахтер».

«Официального предложения не было. Это был год перед тем, как пришел Семин, 2008-й год. Я тогда отдыхал во Франции. И в одном из ресторанов я увидел Рината Леонидовича. Он тоже был с друзьями. Наш столик стоял так, что было невозможно пройти на выход мимо нас. Он проходил, мы поздоровались, начали разговаривать.

У нас была интересная дискуссия, но я не хочу передавать ее детали. Он сказал, что хотел купить трех игроков «Динамо». Один из них — Александр Шовковский.

Я сказал: «При всем уважении, но как вы себе представляете, чтобы я из «Динамо» перешел в «Шахтер»?»

Мне сложно было представить это, практически нереально. Не видел я этого. Возможно, если бы привезли «КамАЗ» денег, то был бы другой разговор. Но я даже представить себе такого не мог», — рассказал Шовковский.

Контракт Шовковского принадлежал «Динамо» с 1993-го по 2016-й годы.

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Источник — Вацко Light

(8 голосов)

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Комментарии
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 18.12.2019 12:58
    -1
    мячи подавать Сашку хотели взять или помогать Пятову вынимать из сетки, как в свое время это делал Вирт
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 18.12.2019 12:43
    +4
    Т.е. нет,никогда,ни ни...
    Но если КАМАЗ денег - то возможно.
    Наверное,все-таки правы циничные мысли властьимущих о том,что все покупается и продается.Вопрос только в цене...
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 18.12.2019 12:43
    +4
    Т.е. нет,никогда,ни ни...
    Но если КАМАЗ денег - то возможно.
    Наверное,все-таки правы циничные мысли властьимущих о том,что все покупается и продается.Вопрос только в цене...
    Ссылка
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