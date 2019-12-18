ШОВКОВСКИЙ: «Разговор с Ахметовым был. Предложения от Шахтера не было»

44-летний бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал о том, мог ли он перейти в донецкий «Шахтер».

«Официального предложения не было. Это был год перед тем, как пришел Семин, 2008-й год. Я тогда отдыхал во Франции. И в одном из ресторанов я увидел Рината Леонидовича. Он тоже был с друзьями. Наш столик стоял так, что было невозможно пройти на выход мимо нас. Он проходил, мы поздоровались, начали разговаривать.

У нас была интересная дискуссия, но я не хочу передавать ее детали. Он сказал, что хотел купить трех игроков «Динамо». Один из них — Александр Шовковский.

Я сказал: «При всем уважении, но как вы себе представляете, чтобы я из «Динамо» перешел в «Шахтер»?»

Мне сложно было представить это, практически нереально. Не видел я этого. Возможно, если бы привезли «КамАЗ» денег, то был бы другой разговор. Но я даже представить себе такого не мог», — рассказал Шовковский.

Контракт Шовковского принадлежал «Динамо» с 1993-го по 2016-й годы.