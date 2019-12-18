Ультрас Райо Вальекано напали на президента клуба, поддержавшего Зозулю

Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса подвергся атаке со стороны ультрас своего клуба после матча Кубка Испании против «Тарасоны» (1:0).
Сообщается, что во время матча Пресу оскорбляли с трибуны, а после завершения поединка группа из 30 фанатов окружила автомобиль функционера и начала его бить, нанося ущерб транспортному средству.
После нападения Преса обратился в правоохранительные органы.
Журналисты издания Marca напоминают, что эти события произошли после скандала, связанного с Романом Зозулей. Напомним, президент «Райо Вальекано» поддержал украинского футболиста после того, как фанаты мадридского клуба грубо оскорбили украинца, из-за чего был отменен матч Сегунды против «Альбасете».
Источник — Marca
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А раздел Польши в 1939 не был сотрудничеством с фашизмом?
А негласное деление по сортам и касты народов в СССР - не было фашизмом?
А умышленный голодомор украинского народа не был фашизмом?
Коммунизм = фашизму, если сравнить преступления против человечества в ХХ веке.
Так Сталин и Гитлер в 1939 в десна целовались, когда делили?
Что бандеровцы убили Николая II ? Его убили коммунисты во главе с Ленином и Троцким.
Что бандеровцы подписали договор с нацистами? Нет, это были коммунисты во главе со Сталиным.
Что бандеровцы развалили СССР? Нет это были коммунисты Горбачев, Ельцин, Кравчук и Шушкевич.
Фашисты - это народы, которые ставят себя выше других. Мол мы высшего сорта. Украинцы никогда этим не страдали в отличие от россиян, испанцев, немцев.
Слава Украине!
Слава Украине!
Так Сталин и Гитлер в 1939 в десна целовались, когда делили?
Что бандеровцы убили Николая II ? Его убили коммунисты во главе с Ленином и Троцким.
Что бандеровцы подписали договор с нацистами? Нет, это были коммунисты во главе со Сталиным.
Что бандеровцы развалили СССР? Нет это были коммунисты Горбачев, Ельцин, Кравчук и Шушкевич.
Фашисты - это народы, которые ставят себя выше других. Мол мы высшего сорта. Украинцы никогда этим не страдали в отличие от россиян, испанцев, немцев.
А раздел Польши в 1939 не был сотрудничеством с фашизмом?
А негласное деление по сортам и касты народов в СССР - не было фашизмом?
А умышленный голодомор украинского народа не был фашизмом?
Коммунизм = фашизму, если сравнить преступления против человечества в ХХ веке.
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