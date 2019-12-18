Ультрас Райо Вальекано напали на президента клуба, поддержавшего Зозулю

Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса подвергся атаке со стороны ультрас своего клуба после матча Кубка Испании против «Тарасоны» (1:0).

Сообщается, что во время матча Пресу оскорбляли с трибуны, а после завершения поединка группа из 30 фанатов окружила автомобиль функционера и начала его бить, нанося ущерб транспортному средству.

После нападения Преса обратился в правоохранительные органы.