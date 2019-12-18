Войти или Зарегистрироваться

Ультрас Райо Вальекано напали на президента клуба, поддержавшего Зозулю

Фанаты мадридского клуба совершили очередной скандальный поступок

  • 18.12.2019 12:42
  • 6448 просмотров
  • 22 комментария
Ультрас Райо Вальекано напали на президента клуба, поддержавшего Зозулю
© MARCA. Рауль Мартин Преса
Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса подвергся атаке со стороны ультрас своего клуба после матча Кубка Испании против «Тарасоны» (1:0).
 
Сообщается, что во время матча Пресу оскорбляли с трибуны, а после завершения поединка группа из 30 фанатов окружила автомобиль функционера и начала его бить, нанося ущерб транспортному средству.
 
После нападения Преса обратился в правоохранительные органы.
 
Журналисты издания Marca напоминают, что эти события произошли после скандала, связанного с Романом Зозулей. Напомним, президент «Райо Вальекано» поддержал украинского футболиста после того, как фанаты мадридского клуба грубо оскорбили украинца, из-за чего был отменен матч Сегунды против «Альбасете».  
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    alefteev77
    online
    alefteev77, 18.12.2019 14:21
    0
    Forward_dd, 18.12.2019 14:05
    а как ты назовешь подельника нацистов?
    То есть пакт Риббентропа-Молотова в 1939 не был сотрудничеством с фашистами?
    А раздел Польши в 1939 не был сотрудничеством с фашизмом?
    А негласное деление по сортам и касты народов в СССР - не было фашизмом?
    А умышленный голодомор украинского народа не был фашизмом?
    Коммунизм = фашизму, если сравнить преступления против человечества в ХХ веке.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 18.12.2019 14:17
    +1
    Саша Петрик, 18.12.2019 13:57
    Бандера герой Украины или фашист (нацист)?
    А кого Бандера предал? Сталина и СССР? Украину украинец Бандера не предавал.
    Так Сталин и Гитлер в 1939 в десна целовались, когда делили?
    Что бандеровцы убили Николая II ? Его убили коммунисты во главе с Ленином и Троцким.
    Что бандеровцы подписали договор с нацистами? Нет, это были коммунисты во главе со Сталиным.
    Что бандеровцы развалили СССР? Нет это были коммунисты Горбачев, Ельцин, Кравчук и Шушкевич.
    Фашисты - это народы, которые ставят себя выше других. Мол мы высшего сорта. Украинцы никогда этим не страдали в отличие от россиян, испанцев, немцев.
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 18.12.2019 14:13
    0
    zac1310, 18.12.2019 14:11
    они крайне левые радикалы, типа антифа
    Що ліві радикали,що праві радикали то все одно! І від одних і від інших півкроку до фашизму!!! Бо як на мене що концтабори Гітлера,що концтабори Сталіна різниця невелика!!!
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 18.12.2019 14:11
    -1
    dd dent, 18.12.2019 13:38
    пятов вообще с днр уе***ми фото выкладывал, что он тогда делает в СБУ и в принципе на материковой части Украины?
    А ти впевнений що то Пятов фотки викладав??? І де? На свохй сторінці в Інстаграмі,чи може в Фейбуці,Твіттері??? Ти особисто бачив на його сторінці те фото? Не міг ти такого бачити,тому нема чого тут розпатякувати!!! Я би на тебе подивився,як би ти гордо відмовив би відморозкам зі зброєю зфоткатися з ними.
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 18.12.2019 14:11
    -1
    dd dent, 18.12.2019 13:07
    если он фашик, то кто они тогда?
    они крайне левые радикалы, типа антифа
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 18.12.2019 14:08
    -1
    alefteev77, 18.12.2019 12:46
    Видно президент «Райо Вальекано» просто умеет читать, думать и понимает, что любить свою страну и помогать своей армией - это поступок нормального, адекватного человека, каким есть Зозуля.
    Слава Украине!
    нет (я про президента Райо) он просто президент, и должен быть политкорректен. Его больше интересует бизнес, а не политика. Фанов Райо интересуют не столько результаты, сколько идеологическая выверенность игроков их клуба.
    Ссылка
    Forward_dd
      Forward_dd, 18.12.2019 14:05
    0
    Саша Петрик, 18.12.2019 13:57
    Бандера герой Украины или фашист (нацист)?
    а как ты назовешь подельника нацистов?
    Ссылка
    kruch_
      kruch_, 18.12.2019 14:05
    -1
    влип кукушонок, это Европа ....
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 18.12.2019 14:04
    0
    У наших кишка тонка даже приблизиться к автомобилю Сурксиса!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 18.12.2019 13:58
    -1
    Forward_dd, 18.12.2019 13:55
    теперь докажи, что- это был стёб + фотки с бандерой, фотки с оружием и тд. я о том, что как не крути болелы не так уж и безосновательно к нему придераются.
    Теперь докажи что это не стёб?
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 18.12.2019 13:57
    0
    Forward_dd, 18.12.2019 13:55
    теперь докажи, что- это был стёб + фотки с бандерой, фотки с оружием и тд. я о том, что как не крути болелы не так уж и безосновательно к нему придераются.
    Бандера герой Украины или фашист (нацист)?
    Ссылка
    Forward_dd
      Forward_dd, 18.12.2019 13:55
    -2
    dd dent, 18.12.2019 13:51
    А то что это больше на стеб смахивает ничего? Учитывая что это был баскетбольный зал и табло, а не реальные символы.
    теперь докажи, что- это был стёб + фотки с бандерой, фотки с оружием и тд. я о том, что как не крути болелы не так уж и безосновательно к нему придераются.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.12.2019 13:51
    0
    Forward_dd, 18.12.2019 13:35
    а никого не смущает, что он фотки выкладывал с 1488?
    А то что это больше на стеб смахивает ничего? Учитывая что это был баскетбольный зал и табло, а не реальные символы.
    Ссылка
    Forward_dd
      Forward_dd, 18.12.2019 13:40
    -2
    dd dent, 18.12.2019 13:38
    пятов вообще с днр уе***ми фото выкладывал, что он тогда делает в СБУ и в принципе на материковой части Украины?
    То есть прославлять гитлера- это норма? закроем глаза на свои действия и будем слепо толдычить, что все вокруг идиоты...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.12.2019 13:38
    +2
    Forward_dd, 18.12.2019 13:35
    а никого не смущает, что он фотки выкладывал с 1488?
    пятов вообще с днр уе***ми фото выкладывал, что он тогда делает в СБУ и в принципе на материковой части Украины?
    Ссылка
    Forward_dd
      Forward_dd, 18.12.2019 13:35
    -2
    а никого не смущает, что он фотки выкладывал с 1488?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.12.2019 13:07
    +4
    Андрей Сидоренко, 18.12.2019 12:58
    И эти отбросы говорят что кто то нацист???)))
    если он фашик, то кто они тогда?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.12.2019 13:06
    +7
    Дикари
    Ссылка
    bonv
    online
    bonv, 18.12.2019 12:59
    +7
    Дебіли а не фанати
    Ссылка
    Андрей Сидоренко
      Андрей Сидоренко, 18.12.2019 12:58
    +8
    И эти отбросы говорят что кто то нацист???)))
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 18.12.2019 12:46
    +15
    Видно президент «Райо Вальекано» просто умеет читать, думать и понимает, что любить свою страну и помогать своей армией - это поступок нормального, адекватного человека, каким есть Зозуля.
    Слава Украине!
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 18.12.2019 12:49
    +10
    Ну думаю теперь это отребье явно будет рассказывать про нацистов , откуда то из под шконки!
    Ссылка
    Андрей Сидоренко
      Андрей Сидоренко, 18.12.2019 12:58
    +8
    И эти отбросы говорят что кто то нацист???)))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.12.2019 13:06
    +7
    Дикари
    Ссылка
    bonv
    online
    bonv, 18.12.2019 12:59
    +7
    Дебіли а не фанати
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.12.2019 13:07
    +4
    Андрей Сидоренко, 18.12.2019 12:58
    И эти отбросы говорят что кто то нацист???)))
    если он фашик, то кто они тогда?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.12.2019 13:38
    +2
    Forward_dd, 18.12.2019 13:35
    а никого не смущает, что он фотки выкладывал с 1488?
    пятов вообще с днр уе***ми фото выкладывал, что он тогда делает в СБУ и в принципе на материковой части Украины?
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 18.12.2019 14:17
    +1
    Саша Петрик, 18.12.2019 13:57
    Бандера герой Украины или фашист (нацист)?
    А кого Бандера предал? Сталина и СССР? Украину украинец Бандера не предавал.
    Так Сталин и Гитлер в 1939 в десна целовались, когда делили?
    Что бандеровцы убили Николая II ? Его убили коммунисты во главе с Ленином и Троцким.
    Что бандеровцы подписали договор с нацистами? Нет, это были коммунисты во главе со Сталиным.
    Что бандеровцы развалили СССР? Нет это были коммунисты Горбачев, Ельцин, Кравчук и Шушкевич.
    Фашисты - это народы, которые ставят себя выше других. Мол мы высшего сорта. Украинцы никогда этим не страдали в отличие от россиян, испанцев, немцев.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 18.12.2019 14:21
    0
    Forward_dd, 18.12.2019 14:05
    а как ты назовешь подельника нацистов?
    То есть пакт Риббентропа-Молотова в 1939 не был сотрудничеством с фашистами?
    А раздел Польши в 1939 не был сотрудничеством с фашизмом?
    А негласное деление по сортам и касты народов в СССР - не было фашизмом?
    А умышленный голодомор украинского народа не был фашизмом?
    Коммунизм = фашизму, если сравнить преступления против человечества в ХХ веке.
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 18.12.2019 14:13
    0
    zac1310, 18.12.2019 14:11
    они крайне левые радикалы, типа антифа
    Що ліві радикали,що праві радикали то все одно! І від одних і від інших півкроку до фашизму!!! Бо як на мене що концтабори Гітлера,що концтабори Сталіна різниця невелика!!!
    Ссылка
    Forward_dd
      Forward_dd, 18.12.2019 14:05
    0
    Саша Петрик, 18.12.2019 13:57
    Бандера герой Украины или фашист (нацист)?
    а как ты назовешь подельника нацистов?
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 18.12.2019 14:04
    0
    У наших кишка тонка даже приблизиться к автомобилю Сурксиса!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 18.12.2019 13:57
    0
    Forward_dd, 18.12.2019 13:55
    теперь докажи, что- это был стёб + фотки с бандерой, фотки с оружием и тд. я о том, что как не крути болелы не так уж и безосновательно к нему придераются.
    Бандера герой Украины или фашист (нацист)?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.12.2019 13:51
    0
    Forward_dd, 18.12.2019 13:35
    а никого не смущает, что он фотки выкладывал с 1488?
    А то что это больше на стеб смахивает ничего? Учитывая что это был баскетбольный зал и табло, а не реальные символы.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности