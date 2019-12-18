Арсен ВЕНГЕР: «Артета умен, у него большое будущее»

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер сделал комплимент Микелю Артете, который вскоре может возглавить клуб.
«Я являюсь фанатом «Арсенала». В данный момент я поддерживаю нынешнего тренера, которым является Юнгберг. Если Артета возглавит «Арсенал», буду поддерживать его.
Микель умён, у него есть страсть и знания, но всё это также есть у Юнгберга. Я считаю, что у Артеты, безусловно, большое будущее. Он многому научился в должности ассистента Гвардиолы. Но у него нет опыта для работы на таком уровне. Поэтому у него должна быть хорошая команда», - сказал Венгер.
Ранее сообщалось, что игроки «Арсенала» хотят, чтобы команду возглавил Карло Анчелотти, а не Микель Артета.
Источник — Sky Sports
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