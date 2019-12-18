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Арсен ВЕНГЕР: «Артета умен, у него большое будущее»

Экс-тренер «Арсенала» высказался о возможном назначении испанца

  • 18.12.2019 11:59
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Арсен ВЕНГЕР: «Артета умен, у него большое будущее»
© Marca. Арсен Венгер

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер сделал комплимент Микелю Артете, который вскоре может возглавить клуб.

«Я являюсь фанатом «Арсенала». В данный момент я поддерживаю нынешнего тренера, которым является Юнгберг. Если Артета возглавит «Арсенал», буду поддерживать его.

Микель умён, у него есть страсть и знания, но всё это также есть у Юнгберга. Я считаю, что у Артеты, безусловно, большое будущее. Он многому научился в должности ассистента Гвардиолы. Но у него нет опыта для работы на таком уровне. Поэтому у него должна быть хорошая команда», - сказал Венгер.
 
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Источник — Sky Sports

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