Арсен ВЕНГЕР: «Артета умен, у него большое будущее»

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер сделал комплимент Микелю Артете, который вскоре может возглавить клуб.

«Я являюсь фанатом «Арсенала». В данный момент я поддерживаю нынешнего тренера, которым является Юнгберг. Если Артета возглавит «Арсенал», буду поддерживать его.

Микель умён, у него есть страсть и знания, но всё это также есть у Юнгберга. Я считаю, что у Артеты, безусловно, большое будущее. Он многому научился в должности ассистента Гвардиолы. Но у него нет опыта для работы на таком уровне. Поэтому у него должна быть хорошая команда», - сказал Венгер.