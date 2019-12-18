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Александр СОПКО: «Десна нашла своего тренера»

Специалист подвел итоги первой части сезона для черниговского клуба

  • 18.12.2019 11:48
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Александр СОПКО: «Десна нашла своего тренера»
© ТК Футбол. Александр Сопко

Бывший защитник киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Александр Сопко подвел итоги первой части сезона УПЛ для «Десны».

«Эта команда пример того, что спокойствие, доверие, стабильность и долгая работа тренера, приносят результат. За два неполных года, которые «Десна» выступает в Премьер-лиге, в команде собрали если не самый перспективный кадровый состав, то близкий к этому. Это те исполнители, которые прошли школу выступлений на высоком уровне, с хорошими задатками.

Считаю, что «Десна» нашла и своего тренера. В Чернигове вроде не заявляли о том, что команда будет бороться за призовые места, но по ходу турнира подопечные Александра Рябоконя почувствовали уверенность. Это заслуга наставника, который, как мне кажется, в нынешнем сезоне и сам раскрепостился. Я рад, что благодаря «Десне» у нас увеличилась конкуренция вверху турнирной таблицы», — отметил Сопко.

После 18-ти сыгранных туров «Десна» занимает 4-е место в УПЛ, имея в активе 33 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 29-13.

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Источник — zbirna.com

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