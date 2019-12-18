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Вернидуб прошел стажировку в Ференцвароше

Венгерский клуб возглавляет украинец Сергей Ребров

  • 18.12.2019 11:34
  • 2022 просмотра
  • 1 комментарий
Вернидуб прошел стажировку в Ференцвароше
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб, который ранее тренировал луганскую «Зарю», и работающий в структуре «Александрии» Юрий Гура побывали на стажировке в «Ференцвароше», который возглавляет украинец Сергей Ребров.

За неделю своего пребывания в Венгрии специалисты ознакомились с инфраструктурой и тренировочным процессом будапештского клуба, обсудили нюансы тренерской работы с Ребровым и его испанскими ассистентами, а также побывали на календарной игре «Ференцвароша» с «Академией Пушкаша» (2:2).

«Впечатлений — море. Чтобы расти — нужно развиваться, а чтобы развиваться — необходимо перенимать опыт у других. Такие стажировки бесценны», — отметил Гура.

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Источник — Footboom

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Комментарии
    alefteev77
    alefteev77, 18.12.2019 12:31
    +3
    Молодчина Вернидуб. Працює, вчиться, розвивається.
    Повага.
    Бажаю успіхів!
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 18.12.2019 12:31
    +3
    Молодчина Вернидуб. Працює, вчиться, розвивається.
    Повага.
    Бажаю успіхів!
    Ссылка
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