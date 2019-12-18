Вернидуб прошел стажировку в Ференцвароше

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб, который ранее тренировал луганскую «Зарю», и работающий в структуре «Александрии» Юрий Гура побывали на стажировке в «Ференцвароше», который возглавляет украинец Сергей Ребров.

За неделю своего пребывания в Венгрии специалисты ознакомились с инфраструктурой и тренировочным процессом будапештского клуба, обсудили нюансы тренерской работы с Ребровым и его испанскими ассистентами, а также побывали на календарной игре «Ференцвароша» с «Академией Пушкаша» (2:2).

«Впечатлений — море. Чтобы расти — нужно развиваться, а чтобы развиваться — необходимо перенимать опыт у других. Такие стажировки бесценны», — отметил Гура.