Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм хотят купить хавбека Лилля

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сразятся за хавбека «Лилля» Бубакари Сумаре.
Оба клуба намерены заполучить талантливого футболиста в зимнее трансферное окно. За 20-летнего француза придется заплатить около 50 млн евро.
Также на Сумаре претендует «Наполи».
В этом сезоне Сумаре провел 22 матча за «Лилль».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» за 90 млн евро купит Эрлинга Холанда.
Источник — Daily Mirror
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