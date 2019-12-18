Лерой Сане зимой может перейти в Баварию

Хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку.
23-летний футболист хочет покинуть «Сити» и перебраться в «Баварию». Отметим, что Сане продолжает восстанавливаться после травмы колена, которую получил в августе. На днях футболист провел первую тренировку с момента травмы.
Ранее сообщалось, что Сане отказывается продлевать контракт с «Манчестер Сити».
Источник — Todomercadoweb
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