135 теннисистов замешаны в договорных матчах. В том числе игрок топ-30

Немецкие издания ZDF и Die Welt опубликовали результаты расследования по делу о договорных матчах, организацией которых занимается армянская мафия.

Следствие продолжается уже более года и проходит на территории 7 стран, в том числе Бельгии, Испании, Франции и США. Сообщается, что в уникальную криминальную схему вовлечены 135 игроков. Начала расследование бельгийская полиция, но со временем к ний подключилось ФБР.

Наиболее шокирующий факт заключается в том, что в схеме замешан игрок топ-30 рейтинга ATP, выигравший три титула. Под такое описание подходят несколько спортсменов: итальянец Маттео Берреттини, аргентинец Диего Шварцман, австралиец Алекс де Минор, француз Бенуа Пэр и грузин Николоз Басилашвили.

На данный момент со следствием сотрудничает немецкий теннисист под псевдонимом Макс Х, личность которого не раскрывается. Он подробно рассказал об участии в договорных матчах, но отказался от публичных комментариев.