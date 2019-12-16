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135 теннисистов замешаны в договорных матчах. В том числе игрок топ-30

Организацией матчей с фиксированным результатом занимается армянская мафия

  • 16.12.2019 14:55
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  • 1 комментарий
135 теннисистов замешаны в договорных матчах. В том числе игрок топ-30
© ATP
Немецкие издания ZDF и Die Welt опубликовали результаты расследования по делу о договорных матчах, организацией которых занимается армянская мафия. 
 
Следствие продолжается уже более года и проходит на территории 7 стран, в том числе Бельгии, Испании, Франции и США. Сообщается, что в уникальную криминальную схему вовлечены 135 игроков. Начала расследование бельгийская полиция, но со временем к ний подключилось ФБР.
 
Наиболее шокирующий факт заключается в том, что в схеме замешан игрок топ-30 рейтинга ATP, выигравший три титула. Под такое описание подходят несколько спортсменов: итальянец Маттео Берреттини, аргентинец Диего Шварцман, австралиец Алекс де Минор, француз Бенуа Пэр и грузин Николоз Басилашвили.
 
На данный момент со следствием сотрудничает немецкий теннисист под псевдонимом Макс Х, личность которого не раскрывается. Он подробно рассказал об участии в договорных матчах, но отказался от публичных комментариев.
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Источник — Die Welt

(5 голосов)

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Комментарии
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 16.12.2019 15:19
    +1
    Нифига себе!!! Я думал, что все теннисисты учавствуют))) а оказалось, только один из топ-30
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 16.12.2019 15:19
    +1
    Нифига себе!!! Я думал, что все теннисисты учавствуют))) а оказалось, только один из топ-30
    Ссылка
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