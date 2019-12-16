Дар’я Снігур: перший великий крок у дорослому тенісі

Юніорський жіночий теніс в Україні останніми роками знаходиться на підйомі. Цілий ряд дівчат показують серйозні результати. Дуже рано і небезуспішно перейшли на дорослий рівень Марта Костюк та Дар’я Лопатецька. Але Марта останній рік ніяк не може справитися з «мідними трубами», а Дашу спіткала серйозна травма. Дар’я Снігур, яка є старшою за Лопатецьку на рік, а за Костюк – на кілька місяців, не стрибала через сходинки тенісного ескалатору, що веде нагору. Тому тільки цього сезону про неї заговорили всі тенісні вболівальники України. Хоча ще три роки тому дівоча збірна України віком до 14-ти років саме у складі Марти та двох Даш завоювала титул чемпіонок світу, здолавши у фіналі сильну збірну США. Гадаю, ви всіх впізнаєте на фото.

Потім Снігур опинилася дещо в затінку подруг по тій команді. Продовжувала прогресувати, але поступово. І цього року стався прорив! Півфінал юніорського Australian Open, чвертьфінал Ролан Гаррос на проблемному ґрунті, і, нарешті, блискуча перемога на улюбленому Вімблдоні. Ще до Британії Даша оголосила про остаточний перехід до дорослого тенісу, хоча все ж прийняла участь у підсумковому юніорському Мастерсі, де дійшла до фіналу. Рік було завершено на другому рядку юніорського рейтингу. Крім успіхів по юніорах, Снігур цього року виграла 15-тисячник у Шарм-ель-Шейху, а також 25-тисячники у Касіві та Кірьят-Шмоні. Місяць тому юна українка дебютувала на 100-тисячнику в Шеньчжені, де успішно пройшла кваліфікацію, але далі жереб не був до неї прихильним. У першому ж колі Даша потрапила на наддосвідчену Шуай Пен, першу ракетку домашнього турніру, і поступилася їй у двох партіях.

І ось Дубай, другий стотисячник у кар’єрі, з доволі солідним, як для тенісного міжсезоння, складом учасниць. Лідерка посіву – аж 38-й номер світового рейтингу Кристина Младенович. Звичайно, Снігур, 328-й ракетці світу, довелося пробиватися до основної сітки через кваліфікацію. Тут у стартовому матчі вона впевнено перемогла у двох сетах колишню українку, а нині бельгійку, Марину Заневську. У фіналі кваліфікації сталося українське дербі. Молодість зустрілась із досвідом, а конкретно – з Катериною Бондаренко, яка повернулась у теніс після народження другої дитини. Даші вдалося перемогти на супертайбрейку з камбеком – 1:6, 6:3, 10:6. Приємним нюансом стали 3 ейси Снігур, які рідко можна зустріти в її післяматчевій статистиці.

Як і у Шеньчжені, в першому колі Даші випало грати проти тенісистки з серйозним тенісним минулим. Яніна Вікмайер, екс-дванадцята ракетка світу, у віці Снігур подавала величезні надії, більшість з яких так і не реалізувала, знаходячись зараз у середині другої сотні. У матчі з нашою тенісисткою їй також небагато чого вдалося реалізувати. Даша заганяла суперницю по корту і закономірно перемогла 6:4, 6:1.

У другому колі грати довелося проти Анастасії Потапової (WTA №95), яка на старті на відмові пройшла Ангеліну Калініну. Три роки тому росіянка теж перемагала на юніорському Вімблдоні, здолавши у пам’ятному «хоук-айному» фіналі Даяну Ястремську. Головною її характеристикою поки є нестабільність. Даша зіграла у свій фірмовий атакуючий теніс, і віддала Потаповій, як і Вікмайер, лише 5 геймів. Зазначимо, що ця перемога стала для Снігур першою над гравцем топ-100.

Суперницею Даші по чвертьфіналу стала полька Магдалена Фрех (WTA №202). Їй вже 22 роки, і нічого видатного поки в тенісі вона не досягла. Для топ-50 Фрех особливої загрози не становить, але ж і Даші ще далеко до тенісної еліти. Обидва сети проходили за одним і тим же сценарієм. На старті кожного з них Даша програвала свою подачу і швидко робила зворотній брейк. У середині сетів відбувалися ще обміни брейками, а з рахунку 4:4 Снігур неодмінно забирала два гейми поспіль.

У півфіналі на Дашу чекала зустріч із тією самою лідеркою посіву, Младенович. Чесно кажучи, перед грою були серйозні побоювання за результат. Перевага француженки у потужності, особливо на подачі, здавалася надто вже великою. Так, напередодні вона зіграла майже тригодинний поєдинок із Соррібес-Тормо, але ж для Даші гра була взагалі шостою за 6 днів! Проте ніякого сліду втоми у нашої тенісистки ми не побачили. Щоправда, вона знову програла стартові два гейми, а далі почали коїтися неймовірні речі. З наступних 13-ти геймів Снігур взяла 11! Младенович ніяк не вдавалося читати гру українки, тому більшу частину першого сету їй доводилося носитися по задній лінії з боку в бік та абияк слайсити ті м’ячі, які вдавалося дістати. Коли ж Кристина трохи призвичаїлася до тенісу Даші, в хід вступив план Б. Тепер Снігур по повній загрузила проблемний бекхенд француженки. Навіть топових тенісистів дуже бісить, коли усі м’ячі летять під незручну руку. Досить швидко рахунок виріс до розгромних 6:3, 5:1.

Але Младенович недарма колись була в десятці. За крок до поразки вона таки опанувала себе. І почала влучати навіть зліва. А з форхенду взагалі ледь не кожен удар став приносити очки. Плану В у Снігур не проглядалося, але вона і не розкисала, продовжувала гнути свою лінію, постійно переводячи м’яч суперниці під бекхенд. Мабуть, розрахунок був на те, що колись топовий рівень тенісу Младенович має скінчитися. Так і сталося за рахунку 6:5 на її користь у другому сеті. Справа дійшла до нервового тайбрейку, де нерви юної дівчини виявилися міцнішими. Так, за рахунку 4:5 трохи допоміг суддя на вишці, взявши на себе сміливість зафіксувавши аут по довжині у француженки при тиші з боку лінійного. Младенович намагалася сперечатися, але навіщо нам її проблеми? Снігур довела гру до заслуженої та несподіваної перемоги 6:3, 7:6(6) і вийшла до фіналу.

Вирішальний матч українці відверто не вдався. Занадто багато сил було віддано у попередніх іграх. Найкраще про це висловилася сама Даша: «У фінальному матчі мене ніби не було на корті». Усі емоції залишилися у півфіналі. Тому в Ани Богдан вдалося взяти лише три гейми. Навіть жодного брейкпойнту за гру у Снігур не було. Тим не менше, в результаті вона заробила 96 очок рейтингу та піднялася на 91 місце вгору. З понеділка Дар’я Снігур займає 237-у позицію. Шкода, що не вдалося здобути титул, увійти до топ-200 та гарантовано отримати путівку до кваліфікації Australian Open-2020. Наразі невідомо, чи вистачить Даші рейтингу для потрапляння туди.

В чому ж полягають сильні сторони гри Снігур? Я б виділив два аспекти.

1. Тенісний інтелект.

Доволі несподівано бачити, як у такому віці тенісистка здорово читає гру. Особливо на фоні такої серйозної суперниці, як Младенович. Француженці, незважаючи на велику перевагу в потужності, не вдавалося задавити Дашу. Та передбачала напрямки ударів Кристини і найчастіше не просто встигала за її темпом, а й ставила складні запитання у відповідь. Рішення, які приймає юна українка на корті, у більшості випадків є зрілими та продуманими. Зважаючи на те, що тренером Снігур є відома колишня латиська спортсменка Лариса Савченко, яка сама дуже класно розуміється на тенісі, шанси Даші ще більше прокачати свій скіл виглядають високими.

2. Стабільна психологія.

Незамінний чинник у жіночому тенісі. Доля якої кількості матчів вирішувалася не майстерністю, а залізними нервами гравчинь (або психологічним крахом суперниць), не перелічити. Із ментальною стійкістю у Даші все в порядку. Вона зазвичай не сиплеться при несприятливому ході подій, а продовжує намацувати свою гру. Як тут не порівняти із Мартою Костюк?

Авжеж, треба згадати і негативні сторони гри Снігур.

Головною проблемою, щоб не сказати, бідою, є брак потужності. Жіночий теніс стає все більш силовим, і щоб грати проти умовних анісімових, одного інтелекту замало. Хоч тричі передбач, куди вона проб’є з несильної відповіді, все одно не встигнеш за м’ячем. А перші подачі зі швидкістю 120-130 км/год зараз серед дорослих взагалі практично ніхто не подає. Хіба що Кербер, але вона бере своєю направленістю та сильним обертанням. Тому над «фізикою» потрібно працювати.

Ще обов’язковим «домашнім завданням» буде підвищення варіативності гри. В основному, Даша грає плоскими ударами, хоча за великої потреби вміє обертати м’яч. Але ані слайсів, ані напівгорок, ані дропів у її арсеналі поки не простежується. Хоча для сімнадцяти років ситуація в жодному разі не є дивною.

Відзначу ще один момент, чому мені особисто цікава Даша. Вона є абсолютним неформатом у світі тенісу. Починаючи від свого зовнішнього вигляду. На перший погляд, вона нагадує старшокласницю-відмінницю, а ніяк не топову юніорку. Така собі тенісна Герміона Грейнджер.

А звертали увагу, наприклад, на її стійку перед прийомом подачі? Ні на кого не схоже, правда? А техніка виконання ударів? Саме тому їхній напрямок складно прогнозувати. Та й взагалі, хто у сучасному жіночому тенісі, маючи мінімум потужності, настільки відверто грає в атаку? Нікулеску, Цуренко, Касаткіна? Все мимо. Десь нагадує Мартіну Хінгіс. Але ж часи царювання швейцарки залишилися далеко в минулому, гра з того часу серйозно змінилася. Як би могла скластися зараз кар’єра Мартіни, велике запитання. Тож будемо дивитися за прогресом Дар’ї Снігур. Кажуть, що перший крок є найскладнішим, а його вже зроблено.