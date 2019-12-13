Дарья Снигур – Кристина Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 13 декабря, украинская теннисистка Дарья Снигур (№328 WTA) проведет поединок 1/2 финала 100-тысячника ITF в Дубае.
Соперницей украинки станет французская теннисистка Кристина Младенович (№38 WTA), которая возглавляет посев. Поединок состоится вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву, после поединка Грет Миннен – Ана Богдан.
Ранее девушки не встречались.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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