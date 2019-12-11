WTA подвела итоги года. Барти - лучшая теннисистка, Ястремская без награды

WTA подвела итоги года в женском теннисе и раздала индивидуальные награды.

Лучшей теннисисткой года признана Эшли Барти, которая сейчас занимает 1-е место в рейтинге. В течение года австралийка участвовала в 6 финалах и выиграла 4 из них.

Кроме того, Барти выиграла наибольшее количество матчей в сезоне - 57.

Теннисисткой, показавшей наибольший прогресс, признана София Кенин. Она стала одной из шести спортсменок, выигравших в году 3 или больше турниров.

Лучшим новичком года (WTA Newcomer of the Year) стала Бьянка Андрееску. Именно в этой номинации была представлена единственная украинка, однако Андрееску опередила Даяну Ястремскую.

Бьянка в сезоне выиграла три титула, ворвалась в топ-100, а завершила сезона на 5-м месте рейтинга.

В номинации камбэк года (вернулась после травмы и/или существенного падения в рейтинге) выиграла Белинда Бенчич.