WTA подвела итоги года. Барти - лучшая теннисистка, Ястремская без награды

WTA подвела итоги года в женском теннисе и раздала индивидуальные награды.
Лучшей теннисисткой года признана Эшли Барти, которая сейчас занимает 1-е место в рейтинге. В течение года австралийка участвовала в 6 финалах и выиграла 4 из них.
Кроме того, Барти выиграла наибольшее количество матчей в сезоне - 57.
Теннисисткой, показавшей наибольший прогресс, признана София Кенин. Она стала одной из шести спортсменок, выигравших в году 3 или больше турниров.
Лучшим новичком года (WTA Newcomer of the Year) стала Бьянка Андрееску. Именно в этой номинации была представлена единственная украинка, однако Андрееску опередила Даяну Ястремскую.
Бьянка в сезоне выиграла три титула, ворвалась в топ-100, а завершила сезона на 5-м месте рейтинга.
В номинации камбэк года (вернулась после травмы и/или существенного падения в рейтинге) выиграла Белинда Бенчич.
Источник — WTA
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