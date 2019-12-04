Финал Уимблдона – лучший матч на Мэйджорах в 2019 году

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Андрей ШЕВЧЕНКО: «После завершения карьеры появились боли в колене» 12:03 — umnuy А я тут с коленом борюсь...тут Сукко миллионеры ничего сделать не могут....а я в наших допотопных...

Мирон МАРКЕВИЧ: «Отдал бы Золотой мяч Ван Дейку» 11:59 — russol30 Так мільйони би хотіли, ну нічого не поробиш, він заслужив на 100%. Кожен матч відіграв)

Уайлдер, Фьюри или Джошуа? Кто самый сильный супертяж в мире? 11:58 — Ukraine_Kiev_Fan Уайлдер укатает Фьюри, Руис укатает Джошуа, Усик укатает Чисору. День №2: Усик укатает Руиса, Уай... 11:48 — dadaali177188 Джошоу укатает Руиса, Уайлдер укатает Фьюри , потом Джошуа укатает Уайлдера - вот и все прогнозы

Ростислав ЯЩИШИН: «Карпаты научились зарабатывать хорошие деньги» 11:57 — Shevchenka2019 Продаж гравців...хто ще з укр.оманд продав сільки своїх вихованців?...спонсри,реклама...

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Александр ЗИНЧЕНКО: «Манчестер Сити – это футбольная империя» 11:53 — Юрий Карпенко Манчестер Сити-это империя денег