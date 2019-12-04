Финал Уимблдона – лучший матч на Мэйджорах в 2019 году

АТР составила рейтинг лучших матчей года на турнирах Большого шлема. Лучшим был признан финал Уимблдона между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером.
Лучшие матчи года в ATP-туре на турнирах Большого шлема:
1. Новак Джокович (Сербия) - Роджер Федерер (Швейцария) - 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Уимблдон, финал.
2. Стэн Вавринка (Швейцария) - Стефанос Циципас (Греция) - 7:6 (6:8), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6. «Ролан Гаррос», четвертый круг.
3. Рафаэль Надаль (Испания) - Даниил Медведев (Россия) - 7:6, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. US Open, финал.
4. Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Энди Маррей (Великобритания) - 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:2. Australian Open, первый круг.
5. Роджер Федерер (Швейцария) - Рафаэль Надаль (Испания) - 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4. Уимблдон, полуфинал.
6. Милош Раонич (Канада) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 7:6 (13:11), 7:6 (7:5). Australian Open, второй круг.
Источник — ATP Tour
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