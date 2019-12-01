ФОТО. Кики Бертенс вышла замуж

21:52 — jekаfunny

какая разница кто был первым на мяче , если игрок нападения ударит например через себя , а после ...

21:51 — Иван Иванов

Сидору можно было давать две жёлтые в первые 20 мин, наиграл на две красные!

21:51 — Bolshoi

Потому что за огромной, оранжево-черной кучей, ничего не разглядеть.

21:51 — Forever_young_13

Миколенко уже пожинает плоды игры на жилах То-ли ещё будет!

21:50 — jekаfunny

который матч подряд ? а ну ка расскажи и с моментами пожалуйста

21:50 — Иван Иванов

Всё это так, НО игрок Олимпика был первый на мяче и выбил его, а игрок дынамы врезался в него, та...

21:49 — DKTheBest2

Судья провел матч плохо. И свистел как-раз в пользу Олимпика, если ты не заметил.