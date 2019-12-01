ФОТО. Кики Бертенс вышла замуж

Девятая ракетка мира Кики Бертенс вышла замуж. Избранником теннисистки из Нидерландов стал спарринг-партнер и физиотерапевт Ремко де Рейке.
«30 ноября 2019 года. Какой же это был день», – написала Кики в инстаграме.
Отметим, что пара обручилась в начале ноября 2018 года.
Источник — Instagram
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