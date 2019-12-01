Войти или Зарегистрироваться

ФОТО. Кики Бертенс вышла замуж

Избранником теннисистки стал ее спарринг-партнер и физиотерапевт

  • 01.12.2019 20:52
  • 2335 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. Кики Бертенс вышла замуж
© WTA. Кики Бертенс
Девятая ракетка мира Кики Бертенс вышла замуж. Избранником теннисистки из Нидерландов стал спарринг-партнер и физиотерапевт Ремко де Рейке.
 
«30 ноября 2019 года. Какой же это был день», – написала Кики в инстаграме.
 
Отметим, что пара обручилась в начале ноября 2018 года.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

👰🤵 ❤️30-11-2019❤️ what a day!!🥂

Публикация от Kiki Bertens (@kikibertens)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности