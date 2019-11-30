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ФОТО. Свитолина и Монфис посетили гонку Формулы 1

Квалификацию в Абу-Даби выиграл Льюис Хэмилтон

  • 30.11.2019 18:29
  • 1180 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Свитолина и Монфис посетили гонку Формулы 1
© instagram.com/g.e.m.s.life. Элина Свитолина и Гаэль Монфис

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим бойфрендом, 33-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом, посетили гонку «Формулы 1».

В субботу, 30-го ноября, Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию в Абу-Даби.

«Какой это был опыт — «Формула 1», — написал Монфис в Instagram, комментируя совместное фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🏎 💨💨💨💨💨💨 WHAT an experience it was @f1 🤩 🧩🧩

Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    grifon
      grifon, 30.11.2019 19:55
    -1
    а тебе хто вигулює?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.11.2019 19:54
    -2
    Вигулює Моню
    Ссылка
    Владимир Иванов
      Владимир Иванов, 30.11.2019 19:38
    -3
    Почему в одежде???? Мы так не договаривались!!
    Ссылка
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