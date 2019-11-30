ФОТО. Свитолина и Монфис посетили гонку Формулы 1

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим бойфрендом, 33-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом, посетили гонку «Формулы 1».
В субботу, 30-го ноября, Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию в Абу-Даби.
«Какой это был опыт — «Формула 1», — написал Монфис в Instagram, комментируя совместное фото.
Источник — Instagram
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