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ФОТО. Даяна Ястремская в купальнике готовится к новому сезону

Украинская теннисистка завершила первую неделю предсезонной подготовки

  • 30.11.2019 17:41
  • 1877 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Даяна Ястремская в купальнике готовится к новому сезону
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает подготовку к новому сезону.

«Первая неделя предсезонной подготовки завершена. Время отдыха с моей сестрой и тренерами», — написала Ястремская в Instagram, комментируя свои фото в купальнике.

Даяна Ястремская занимает 22-ю строчку в рейтинге WTA.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    serg
    online
      serg, 30.11.2019 18:17
    +1
    ya_3, 30.11.2019 18:13
    Интригующее название у статьи... Следующий этап подготовки, надо полагать, будет уже без купальника?
    это да, это мы ждем. Тут, как я понимаю, были вступительные фото, дальше пойдет клубничка
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 30.11.2019 18:13
    +2
    Интригующее название у статьи... Следующий этап подготовки, надо полагать, будет уже без купальника?
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 30.11.2019 18:13
    +2
    Интригующее название у статьи... Следующий этап подготовки, надо полагать, будет уже без купальника?
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 30.11.2019 18:17
    +1
    ya_3, 30.11.2019 18:13
    Интригующее название у статьи... Следующий этап подготовки, надо полагать, будет уже без купальника?
    это да, это мы ждем. Тут, как я понимаю, были вступительные фото, дальше пойдет клубничка
    Ссылка
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