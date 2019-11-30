ФОТО. Даяна Ястремская в купальнике готовится к новому сезону

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Челси – Вест Хэм – 0:1. LIVE 18:31 — УАФ– М а ф і я! Губу закатай обратно 18:19 — Taran Ща Виллиан и Конте выйдут и порешают. 18:19 — УАФ– М а ф і я! Надо будет попрыгаю. И у тебя разрешения спрашивать не буду

Челси - Вест Хэм Юнайтед 18:29 — Михайло Приставський браво Зума бий синіх 18:24 — Михайло Приставський ура один є ще б один 18:20 — Тарас Костюк Snodgrass зарас по оцінках крищий в матці, а наш Ярмола буде лавку гріти)))

Малиновский помог Аталанте разгромить Брешию 18:23 — MaxUa А как помог? Если гол не забил, значит ассист сделал? 18:23 — nomad В Харьков не ехай... Отгул возьми

Витесс уволил Слуцкого с поста главного тренера 18:23 — УАФ– М а ф і я! Мавзолей готовят для Х*йла. Рокировочка произойдет. Одного плешивого Вову уберут, а положат друго...