ФОТО. Даяна Ястремская в купальнике готовится к новому сезону

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает подготовку к новому сезону.
«Первая неделя предсезонной подготовки завершена. Время отдыха с моей сестрой и тренерами», — написала Ястремская в Instagram, комментируя свои фото в купальнике.
Даяна Ястремская занимает 22-ю строчку в рейтинге WTA.
Источник — Instagram
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