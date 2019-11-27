ЦИФРА ДНЯ. Стало известно, сколько Свитолина заработала за 2019 год

01:08 — Special2

Ошибка природы, а на Салахе пенальти не было??? А если Ловрен отшвырнул соперника, то так же и Ма...

00:46 — sergeua

Итальяшки как всегда играют в антифутбол. Выкатали котеначчо и гордятся такой ничьей. Скоро и Тот...