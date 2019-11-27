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ЦИФРА ДНЯ. Стало известно, сколько Свитолина заработала за 2019 год

Лидером рейтинга Forbes стали Эшли Барти и Рафаэль Надаль

  • 27.11.2019 23:35
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ЦИФРА ДНЯ. Стало известно, сколько Свитолина заработала за 2019 год
© Twitter. Элина Свитолина
Издание Forbes включило украинскую теннисистку Элину Свитолину в число топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменок мира.
 
По подсчетам, за последний год Свитолина заработала призовыми 6,1 миллиона долларов. Лидерами рейтинга Forbes стали австралийская теннисистка Эшли Барти, которая заработала 11.3 млн долларов, и испанец Рафаэль Надаль ($16.3 млн). 
 
В таблице ниже заработки указаны в долларах. Отметку в $1 млн призовых преодолели 54 теннисиста и 44 теннисистки.
 
Первая пятерка у мужчин
 
1. Рафаэль Надаль (Испания) – 16 349 586
2. Новак Джокович (Сербия) – 13 372 355
3. Роджер Федерер (Швейцария) – 8 716 975
4. Доминик Тим (Австрия) – 8 000 223
5. Даниил Медведев (Россия) – 7 902 912
 
Первая пятерка у женщин
 
1. Эшли Барти (Австралия) – 11 307 587
2. Симона Халеп (Румыния) – 6 962 442
3. Наоми Осака (Япония) – 6 788 282
4. Бьянка Андрееску (Канада) – 6 504 150
5. Элина Свитолина (Украина) – 6 126 335
 
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Источник — Forbes

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