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Названы претенденты на сезонные награды ATP

Результаты голосования объявят в декабре

  • 27.11.2019 09:20
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Названы претенденты на сезонные награды ATP
© ATP
Пресс-служба ATP опубликовала список номинантов на сезонные награды. Отметим, что победителей будут выбирать сами игроки.
 
Возвращение года: Энди Маррей, Андрей Рублев, Жо-Вильфрид Цонга, Стэн Вавринка,
 
Прогресс года: Феликс Феликс Оже-Альяссим, Маттео Берреттини, Даниил Медведев, Стефанос Циципас
 
Новичок года: Феликс Оже-Альяссим, Алехандро Давидович-Фокина, Миомир Кецманович, Корентен Муте, Алексей Попырин, Каспер Рууд, Янник Синнер, Микаэль Имер.
 
Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Диего Шварцман, Доминик Тим.
 
Результаты голосования ATP объявит в декабре.
 
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Источник — ATP Tour

(1 голос)

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