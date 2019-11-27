Названы претенденты на сезонные награды ATP

09:57 — mony65

не возьмут не их очередь-они свою упустили когда шпорам в полуфинале проиграли-на то время выйди ...

09:57 — AdvocatusDei

аналогично... мне к примеру лестно , что наш клуб сыграл на выезде с МС в ничью, хоть она , в при...

09:55 — AdvocatusDei

спасибо!! я тоже! страшно было за Шахтер?! ведь один только Степа отбирает!?)) и что делать Шахте...

09:54 — trasher87 trasher87

Вот за что уважаю людей. Так это за память. Респект. Здарова. Рад тебя видеть))))

09:54 — jekаfunny

та зачем выискивать любая ветка такая)

09:53 — AdvocatusDei

согласен, в этой ЛЧ Шахтер дарит эмоции

09:53 — trasher87 trasher87

В не простых условиях???? Гостиница люкс, квартиры у всех игроков, стадион, база Святошино, зарпл...

09:53 — jekаfunny

я тоже думаю , разве что они каким то чудом ЛЧ возьму , а так да - 70% что Пеп уйдет в Юве

09:52 — AdvocatusDei

та не, это ты любитель по веткам что то там выискивать))