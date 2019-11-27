Названы претенденты на сезонные награды ATP

Пресс-служба ATP опубликовала список номинантов на сезонные награды. Отметим, что победителей будут выбирать сами игроки.
Возвращение года: Энди Маррей, Андрей Рублев, Жо-Вильфрид Цонга, Стэн Вавринка,
Прогресс года: Феликс Феликс Оже-Альяссим, Маттео Берреттини, Даниил Медведев, Стефанос Циципас
Новичок года: Феликс Оже-Альяссим, Алехандро Давидович-Фокина, Миомир Кецманович, Корентен Муте, Алексей Попырин, Каспер Рууд, Янник Синнер, Микаэль Имер.
Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Диего Шварцман, Доминик Тим.
Результаты голосования ATP объявит в декабре.
Источник — ATP Tour
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