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Элина СВИТОЛИНА: «Делай немного добра там, где ты есть»

Украинская теннисистка отдыхает в Киеве перед стартом нового сезона

  • 23.11.2019 14:39
  • 689 просмотров
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Делай немного добра там, где ты есть»
© WTA. Элина Свитолина

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина перед стартом нового сезона отдыхает в Киеве.

«Делай немного добра там, где ты есть. Эти маленькие кусочки, собранные вместе, будут заполнять мир», — написала Свитолина в Instagram.

На текущий момент Свитолина занимает 6-е место в рейтинге WTA.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    mah
      mah, 23.11.2019 15:34
    0
    Хорошие слова.
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    mah
      mah, 23.11.2019 15:34
    0
    Хорошие слова.
    Ссылка
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