Элина СВИТОЛИНА: «Делай немного добра там, где ты есть»

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина перед стартом нового сезона отдыхает в Киеве.
«Делай немного добра там, где ты есть. Эти маленькие кусочки, собранные вместе, будут заполнять мир», — написала Свитолина в Instagram.
На текущий момент Свитолина занимает 6-е место в рейтинге WTA.
Источник — Instagram
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