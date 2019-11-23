Элина СВИТОЛИНА: «Делай немного добра там, где ты есть»

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Игорь СУРКИС: «По финансовым возможностям мы уступаем Шахтеру» 16:21 — Axmetov1 А может всё-таки потому что играют с сильными клубами,а не с Мальме и т.д.даже сразу и вспомнить ... 16:07 — zakharka Убогий человек думает что все можно за деньги , поэтому и говорит , что у кого их больше , тот и ...

Хет-трик Мораеса и шедевр от Патрика: Шахтер в Харькове разгромил Львов 16:21 — AdvocatusDei На тебя, долбоеба, уже лет пять никто не реагирует... поэтому ты, тупое, и занимаешься «ребрендин... 16:20 — Вячеслав Самойлов Вы правы! Ибо все умные обезьяны - недавно скакали на гостевой трибуне Динамо, провоцируя Мораес... 16:18 — AdvocatusDei Отличный анализ игры 16:17 — Laeda ни капельки - акакий не напрягайся на тебя и твою спидозную шоблу уже никто не реагирует 16:15 — Вячеслав Самойлов Коваленко отыграл отлично! При нем (за последние 21 мин.) было забито 2 гола из 4х (причем Дентин...

Вест Хэм Юнайтед - Тоттенхэм 16:21 — Alex Anatoliuov Ярмола словно труп

Александрия – Заря – 1:0. Текстовая трансляция матча 16:13 — Stanislav Matusevych Команда ніби намагалася щось змінити після голу. А от тренер зробив все, що міг, заради поразки. ...