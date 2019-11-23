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Определились все полуфиналисты Кубка Дэвиса 2019

Рафаэль Надаль с Испанией в деле, Новак Джокович с Сербией выбыл из турнира

  • 23.11.2019 02:08
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Определились все полуфиналисты Кубка Дэвиса 2019
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В Кубке Дэвиса 2019 пришла пора решающих матчей. В Мадриде состоялись поединки 1/4 финала, в которых определились полуфиналисты турнира.

Новак Джокович с Сербией выбыл из соревнований, проиграв в парном матче россиянам. А Рафаэль Надаль с Испанией в решающем трехсетовом поединке сумел с напарником одолеть аргентинцев и вывести свою команду в полуфинал.

В субботу, 23 ноября, Испания сыграет против Великобритании, а Канада встретится с Россией. Финал состоится 24 ноября.

Кубок Дэвиса 2019

Мадрид (Испания), 18–24 ноября

1/4 Финала, 2122.11

Сербия – Россия – 1:2
Австралия – Канада – 1:2
Великобритания – Германия – 2:0
Аргентина – Испания – 1:2

1/2 финала, 23.11

Россия – Канада
Великобритания – Испания

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Источник — Sport.ua

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