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ФОТО. Свитолина примерила на себя роль телеведущей

Украинская теннисистка посетила телестудию в Киеве

  • 22.11.2019 09:27
  • 1005 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Свитолина примерила на себя роль телеведущей
© WTA. Элина Свитолина

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина примерила на себя роль телеведущей во время визита в Киев.

«Так бы я выглядела, если бы работала ведущей новостей», — прокомментировала Свитоилна свое фото в Instagram.

На текущий момент Свитолина занимает 6-е место в рейтинге WTA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

this how i would look, if i worked as a news anchor 👩🏼‍💼😁

Публикация от Elina Svitolina 🍿 (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 22.11.2019 09:49
    -1
    Чи це не канал Беня+Зеля.
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