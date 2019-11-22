ФОТО. Свитолина примерила на себя роль телеведущей

Ну да, не яник з куркой, що віджали і не разу після цього не копійки не вклали...не ахметка зараз...

А як же з хабарями для того щоб дитина попала в динамівську школу???

хорошая отмазка. Скажи прямо, что бабла нет, поэтому будет играть много молодежи.

09:55 — Laeda

припиздок тебя спрашивают почему за одни и те же нарушения одни получают закрытие гостевой трибун...

09:42 — kvlad200760

«Динамо» наказано матчем без зрителей и денежным штрафом в размере 500 тысяч гривен. Мы принимали...