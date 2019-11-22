ФОТО. Свитолина примерила на себя роль телеведущей

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина примерила на себя роль телеведущей во время визита в Киев.
«Так бы я выглядела, если бы работала ведущей новостей», — прокомментировала Свитоилна свое фото в Instagram.
На текущий момент Свитолина занимает 6-е место в рейтинге WTA.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.