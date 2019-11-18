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Рейтинг WTA. Козлова и Снигур теряют позиции

В последние недели сезона в мировой классификации происходят небольшие изменения

  • 18.11.2019 09:28
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Рейтинг WTA. Козлова и Снигур теряют позиции
© ITF. Дарья Снигур
Лучшие теннисистки мира уже завершили сезон, но некоторые спортсменки все еще продолжают выступления.
 
Не трудно догадаться, что в первом десятке изменений не будет до конца года, а вот в нижних эшелонах все еще случаются пертурбации.
 
Топ-10 рейтинга WTA



Что касается украинок, то Катерина Козлова и Дарья Снигур немного потеряли позиции, у остальных ситуация практически не изменилась.

Украинки в топ-350 рейтинга WTA

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Источник — Sport.ua

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