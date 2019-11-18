Рейтинг WTA. Козлова и Снигур теряют позиции

Лучшие теннисистки мира уже завершили сезон, но некоторые спортсменки все еще продолжают выступления.

Не трудно догадаться, что в первом десятке изменений не будет до конца года, а вот в нижних эшелонах все еще случаются пертурбации.

Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то Катерина Козлова и Дарья Снигур немного потеряли позиции, у остальных ситуация практически не изменилась.

Украинки в топ-350 рейтинга WTA