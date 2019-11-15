Катарина Завацкая – Штефани Фёгеле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинская теннисистка Катарина Завацкая (№107 WTA) проведет еще один поединок турнира категории WTA 125k Series в Хьюстоне.
Соперницей украинки в 1/4 финала станет американка Штефани Фёгеле из Швейцарии (№118 WTA).
Ранее в пятницу Завацкая уже обыграла американку Энн Ли.
Поединок начнется в 23:55 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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