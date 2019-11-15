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Катарина Завацкая – Штефани Фёгеле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире ITF в Хьюстоне

  • 15.11.2019 23:54
  • 264 просмотра
  • 1 комментарий
Катарина Завацкая – Штефани Фёгеле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Guangzhou Open. Катарина Завацкая
В пятницу украинская теннисистка Катарина Завацкая (№107 WTA) проведет еще один поединок турнира категории WTA 125k Series в Хьюстоне.
 
Соперницей украинки в 1/4 финала станет американка Штефани Фёгеле из Швейцарии (№118 WTA).
 
Ранее в пятницу Завацкая уже обыграла американку Энн Ли.
 
Поединок начнется в 23:55 по Киеву.
 

 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    никовіліст
      никовіліст, 16.11.2019 00:01
    0
    Матч вже розпочався. Якщо лінк у вас вже робочий, то в Win7 Chrome заблокований Flash Player. Прохання йти в ногу з часом і надавати актуальні працюючі лінки. Дякую!
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 16.11.2019 00:01
    0
    Матч вже розпочався. Якщо лінк у вас вже робочий, то в Win7 Chrome заблокований Flash Player. Прохання йти в ногу з часом і надавати актуальні працюючі лінки. Дякую!
    Ссылка
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