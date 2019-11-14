Катарина Завацкая – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 14-го ноября, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№107 WTA) проведет поединок третьего круга турнира категории WTA 125k Series в Хьюстоне.
Соперницей украинки станет американка Энн Ли (№147 WTA).
Матч состоится вторым запуском на корте №3 после встречи Арконада – Фёгеле. Ориентировочное время начала – не ранее 20:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Победительница матча в 1/4 финала сыграет против Усуе Майтане Арконады (США) или Штефани Фёгеле (Швейцарии).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.