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Катарина Завацкая – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире ITF в Хьюстоне

  • 14.11.2019 13:53
  • 291 просмотр
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Катарина Завацкая – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Guangzhou Open. Катарина Завацкая
В четверг, 14-го ноября, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№107 WTA) проведет поединок третьего круга турнира категории WTA 125k Series в Хьюстоне.
 
Соперницей украинки станет американка Энн Ли (№147 WTA).
 
Матч состоится вторым запуском на корте №3 после встречи Арконада – Фёгеле. Ориентировочное время начала – не ранее 20:00 по Киеву.
 
Ранее девушки не встречались.
 
Победительница матча в 1/4 финала сыграет против Усуе Майтане Арконады (США) или Штефани Фёгеле (Швейцарии).

 

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Источник — Sport.ua

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