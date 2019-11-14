Катарина Завацкая – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14:46 — nomad

У федорки на всё отговорки... Кто обделал памятник ВВЛ с арки стадиона? Будет версия?

14:43 — Sunrise

Забавно что многие до сих пор требуют каких-то доказательств, после того как фанат сам вербально ...

14:42 — solart1964

При чем тут Шахтер и что было бы если бы? Налицо нарушение закона и за него должны отвечать, хоть...

14:39 — khatskevich_bog

почему то уверен на 100% если бы такое случилось со стороны Шахтера: 1) игру никто бы не останавл...

14:37 — solart1964

Нет. Это он показал, что скоро одна сова останется и расплакался из-за осознания утраты. А потом ...